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Белоусов высказался об общем оборонном пространстве России и Белоруссии - РИА Новости, 16.05.2025
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12:05 16.05.2025 (обновлено: 12:28 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/belousov-2017312515.html
Белоусов высказался об общем оборонном пространстве России и Белоруссии
Белоусов высказался об общем оборонном пространстве России и Белоруссии - РИА Новости, 16.05.2025
Белоусов высказался об общем оборонном пространстве России и Белоруссии
Россия и Белоруссия, являясь союзниками, имеют общее оборонное пространство и обязаны укреплять его как можно быстрее в нынешней очень сложной международной... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:05:00+03:00
2025-05-16T12:28:00+03:00
россия
белоруссия
андрей белоусов
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Россия и Белоруссия, являясь союзниками, имеют общее оборонное пространство и обязаны укреплять его как можно быстрее в нынешней очень сложной международной обстановке, заявил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко."Хотел бы отметить, что Россия и Беларусь не просто союзники. У нас общее оборонное пространство, которое мы укрепляем в силу очень сложной международной обстановки. Обязаны укреплять как можно быстрее", - цитирует слова главы российского оборонного ведомства агентство Белта.Министр назвал три ключевых направления, по которым страны совместно работают для укрепления оборонного пространства.Белоусов 16 мая прибыл в Минск с рабочим визитом, во время которого планирует принять участие в ряде переговоров.
https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017311130.html
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россия, белоруссия, андрей белоусов, минск, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Андрей Белоусов, Минск, Александр Лукашенко
Белоусов высказался об общем оборонном пространстве России и Белоруссии

Белоусов: Россия и Белоруссия укрепляют общее оборонное пространство

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов . Архивное фото
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Россия и Белоруссия, являясь союзниками, имеют общее оборонное пространство и обязаны укреплять его как можно быстрее в нынешней очень сложной международной обстановке, заявил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.
"Хотел бы отметить, что Россия и Беларусь не просто союзники. У нас общее оборонное пространство, которое мы укрепляем в силу очень сложной международной обстановки. Обязаны укреплять как можно быстрее", - цитирует слова главы российского оборонного ведомства агентство Белта.
Министр назвал три ключевых направления, по которым страны совместно работают для укрепления оборонного пространства.
Белоусов 16 мая прибыл в Минск с рабочим визитом, во время которого планирует принять участие в ряде переговоров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Минске. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Лукашенко поблагодарил Россию за поставку образцов вооружения
16 мая, 12:00
 
РоссияБелоруссияАндрей БелоусовМинскАлександр Лукашенко
 
 
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