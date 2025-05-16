https://ria.ru/20250516/belousov-2017312515.html

Белоусов высказался об общем оборонном пространстве России и Белоруссии

Белоусов высказался об общем оборонном пространстве России и Белоруссии - РИА Новости, 16.05.2025

Белоусов высказался об общем оборонном пространстве России и Белоруссии

Россия и Белоруссия, являясь союзниками, имеют общее оборонное пространство и обязаны укреплять его как можно быстрее в нынешней очень сложной международной... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:05:00+03:00

2025-05-16T12:05:00+03:00

2025-05-16T12:28:00+03:00

россия

белоруссия

андрей белоусов

минск

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989483600_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_522dd667f3510d8c2a51b08c13e90289.jpg

МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Россия и Белоруссия, являясь союзниками, имеют общее оборонное пространство и обязаны укреплять его как можно быстрее в нынешней очень сложной международной обстановке, заявил в пятницу министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко."Хотел бы отметить, что Россия и Беларусь не просто союзники. У нас общее оборонное пространство, которое мы укрепляем в силу очень сложной международной обстановки. Обязаны укреплять как можно быстрее", - цитирует слова главы российского оборонного ведомства агентство Белта.Министр назвал три ключевых направления, по которым страны совместно работают для укрепления оборонного пространства.Белоусов 16 мая прибыл в Минск с рабочим визитом, во время которого планирует принять участие в ряде переговоров.

https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017311130.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, андрей белоусов, минск, александр лукашенко