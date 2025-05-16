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Белоусов прибыл в Белоруссию - РИА Новости, 16.05.2025
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10:49 16.05.2025 (обновлено: 12:10 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/belousov-2017292489.html
Белоусов прибыл в Белоруссию
Белоусов прибыл в Белоруссию - РИА Новости, 16.05.2025
Белоусов прибыл в Белоруссию
Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Белоруссию, где проведет переговоры с военно-политическим руководством республики, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:49:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Белоруссию, где проведет переговоры с военно-политическим руководством республики, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Республику Беларусь с рабочим визитом. В ходе визита глава российского военного ведомства проведет переговоры с военно-политическим руководством республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что Белоусова лично встретил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
https://ria.ru/20250515/rossiya-2017080582.html
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белоруссия, россия, андрей белоусов, виктор хренин, в мире
Белоруссия, Россия, Андрей Белоусов, Виктор Хренин, В мире
Белоусов прибыл в Белоруссию

Белоусов прибыл в Белоруссию на переговоры с военно-политическим руководством

© Фото : "Ваяр"/Артем БерестеньГлава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск. 16 мая 2025
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : "Ваяр"/Артем Берестень
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Минск. 16 мая 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Белоруссию, где проведет переговоры с военно-политическим руководством республики, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Республику Беларусь с рабочим визитом. В ходе визита глава российского военного ведомства проведет переговоры с военно-политическим руководством республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Белоусова лично встретил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Россия использует все шансы для мира, заявил глава МИД Белоруссии
15 мая, 12:39
 
БелоруссияРоссияАндрей БелоусовВиктор ХренинВ мире
 
 
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