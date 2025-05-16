https://ria.ru/20250516/belousov-2017292489.html
Белоусов прибыл в Белоруссию
Белоусов прибыл в Белоруссию - РИА Новости, 16.05.2025
Белоусов прибыл в Белоруссию
Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Белоруссию, где проведет переговоры с военно-политическим руководством республики, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:49:00+03:00
2025-05-16T10:49:00+03:00
2025-05-16T12:10:00+03:00
белоруссия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Белоруссию, где проведет переговоры с военно-политическим руководством республики, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Республику Беларусь с рабочим визитом. В ходе визита глава российского военного ведомства проведет переговоры с военно-политическим руководством республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что Белоусова лично встретил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
https://ria.ru/20250515/rossiya-2017080582.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, андрей белоусов, виктор хренин, в мире
Белоруссия, Россия, Андрей Белоусов, Виктор Хренин, В мире
Белоусов прибыл в Белоруссию
Белоусов прибыл в Белоруссию на переговоры с военно-политическим руководством