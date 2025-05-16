https://ria.ru/20250516/belousov-2017292489.html

Белоусов прибыл в Белоруссию

Белоусов прибыл в Белоруссию - РИА Новости, 16.05.2025

Белоусов прибыл в Белоруссию

Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Белоруссию, где проведет переговоры с военно-политическим руководством республики, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:49:00+03:00

2025-05-16T10:49:00+03:00

2025-05-16T12:10:00+03:00

белоруссия

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Белоруссию, где проведет переговоры с военно-политическим руководством республики, сообщили в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Республику Беларусь с рабочим визитом. В ходе визита глава российского военного ведомства проведет переговоры с военно-политическим руководством республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что Белоусова лично встретил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

https://ria.ru/20250515/rossiya-2017080582.html

белоруссия

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Варвара Скокшина

белоруссия, россия, андрей белоусов, виктор хренин, в мире