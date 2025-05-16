https://ria.ru/20250516/bayden-2017465449.html

Белый дом оказывал давление на спецпрокурора из-за дела Байдена, пишет NYP

Белый дом оказывал давление на спецпрокурора из-за дела Байдена, пишет NYP - РИА Новости, 16.05.2025

Белый дом оказывал давление на спецпрокурора из-за дела Байдена, пишет NYP

Белый дом и личные адвокаты Джо Байдена оказывали давление на спецпрокурора Роберта Хёра с целью повлиять на содержание его доклада по делу экс-президента о... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:29:00+03:00

2025-05-16T18:29:00+03:00

2025-05-16T18:29:00+03:00

в мире

сша

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Белый дом и личные адвокаты Джо Байдена оказывали давление на спецпрокурора Роберта Хёра с целью повлиять на содержание его доклада по делу экс-президента о ненадлежащем хранении секретных документов, сообщает газета New York Post со ссылкой на обнародованную переписку по запросу организации Judicial Watch. "Если ваш доклад хоть в какой-то степени затрагивает процедуры обращения с конфиденциальной информацией в этой или предыдущих администрациях, он будет внимательно изучаться в каждой столице мира... Это может затронуть интересы национальной безопасности США таким образом, который никто из нас не может предсказать", — написали адвокаты Байдена Боб Бауэр и Ричард Соубер в письме от 18 октября 2023 года. Как отмечает издание, представители Байдена направили в офис спецпрокурора несколько писем, в которых просили дать им возможность ознакомиться с черновиком доклада до его публикации и ограничить его объем "только необходимыми фактами, имеющими отношение к решению о возбуждении дела". В январе 2024 года Хёр согласился предоставить доклад для предварительного просмотра после подписания соглашений о неразглашении. В начале 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом аналитического центра нашли партию секретных бумаг. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента США. По данным Белого дома, документы были обнаружены в ноябре 2022 года. Расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных бумаг Байденом завершилось в феврале 2024 года, его провел специальный прокурор Роберт Хёр. В отчетном документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.

https://ria.ru/20250515/lavrov-2017126788.html

https://ria.ru/20250514/nyp-2016808275.html

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в мире, сша, джо байден