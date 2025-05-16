Рейтинг@Mail.ru
Белый дом оказывал давление на спецпрокурора из-за дела Байдена, пишет NYP - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/bayden-2017465449.html
Белый дом оказывал давление на спецпрокурора из-за дела Байдена, пишет NYP
Белый дом оказывал давление на спецпрокурора из-за дела Байдена, пишет NYP - РИА Новости, 16.05.2025
Белый дом оказывал давление на спецпрокурора из-за дела Байдена, пишет NYP
Белый дом и личные адвокаты Джо Байдена оказывали давление на спецпрокурора Роберта Хёра с целью повлиять на содержание его доклада по делу экс-президента о... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:29:00+03:00
2025-05-16T18:29:00+03:00
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Белый дом и личные адвокаты Джо Байдена оказывали давление на спецпрокурора Роберта Хёра с целью повлиять на содержание его доклада по делу экс-президента о ненадлежащем хранении секретных документов, сообщает газета New York Post со ссылкой на обнародованную переписку по запросу организации Judicial Watch. "Если ваш доклад хоть в какой-то степени затрагивает процедуры обращения с конфиденциальной информацией в этой или предыдущих администрациях, он будет внимательно изучаться в каждой столице мира... Это может затронуть интересы национальной безопасности США таким образом, который никто из нас не может предсказать", — написали адвокаты Байдена Боб Бауэр и Ричард Соубер в письме от 18 октября 2023 года. Как отмечает издание, представители Байдена направили в офис спецпрокурора несколько писем, в которых просили дать им возможность ознакомиться с черновиком доклада до его публикации и ограничить его объем "только необходимыми фактами, имеющими отношение к решению о возбуждении дела". В январе 2024 года Хёр согласился предоставить доклад для предварительного просмотра после подписания соглашений о неразглашении. В начале 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом аналитического центра нашли партию секретных бумаг. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента США. По данным Белого дома, документы были обнаружены в ноябре 2022 года. Расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных бумаг Байденом завершилось в феврале 2024 года, его провел специальный прокурор Роберт Хёр. В отчетном документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.
https://ria.ru/20250515/lavrov-2017126788.html
https://ria.ru/20250514/nyp-2016808275.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baf4d1fbaf83689c964b6b0b33db81a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Белый дом оказывал давление на спецпрокурора из-за дела Байдена, пишет NYP

NYP: спецотчет по делу Байдена о документах хотели отредактировать до публикации

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Белый дом и личные адвокаты Джо Байдена оказывали давление на спецпрокурора Роберта Хёра с целью повлиять на содержание его доклада по делу экс-президента о ненадлежащем хранении секретных документов, сообщает газета New York Post со ссылкой на обнародованную переписку по запросу организации Judicial Watch.
"Если ваш доклад хоть в какой-то степени затрагивает процедуры обращения с конфиденциальной информацией в этой или предыдущих администрациях, он будет внимательно изучаться в каждой столице мира... Это может затронуть интересы национальной безопасности США таким образом, который никто из нас не может предсказать", — написали адвокаты Байдена Боб Бауэр и Ричард Соубер в письме от 18 октября 2023 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Байден объединил всю Европу против России, заявил Лавров
15 мая, 15:29
Как отмечает издание, представители Байдена направили в офис спецпрокурора несколько писем, в которых просили дать им возможность ознакомиться с черновиком доклада до его публикации и ограничить его объем "только необходимыми фактами, имеющими отношение к решению о возбуждении дела".
В январе 2024 года Хёр согласился предоставить доклад для предварительного просмотра после подписания соглашений о неразглашении.
В начале 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом аналитического центра нашли партию секретных бумаг. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента США. По данным Белого дома, документы были обнаружены в ноябре 2022 года. Расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных бумаг Байденом завершилось в феврале 2024 года, его провел специальный прокурор Роберт Хёр. В отчетном документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
NYP: Байден забывал имена своих давних помощников
14 мая, 09:12
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала