https://ria.ru/20250516/bashkiriya-2017264184.html

На предприятии в Башкирии прогремел взрыв, есть пострадавшие

На предприятии в Башкирии прогремел взрыв, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.05.2025

На предприятии в Башкирии прогремел взрыв, есть пострадавшие

Взрыв прогремел на предприятии "Свеча" в башкирском городе Салават, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T08:58:00+03:00

2025-05-16T08:58:00+03:00

2025-05-16T11:42:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел на предприятии "Свеча" в башкирском городе Салават, сообщил региональный главк МЧС."В 7:49 мск 16.05.2025 по системе ЦОВ-112 поступила карточка о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптико-механический завод" в предприятии ООО "Свеча" (город Салават) здания размерами 108 на 40 метров", — говорится в релизе.По предварительным данным, под завалами оказался один человек, его ищут. Трое пострадали, их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Двое находятся в реанимации, третий — в ожоговом отделении.На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось разрушение на площади 30 на 30 метров, добавили в МЧС.Предварительной причиной взрыва в ведомстве назвали нарушение технологического процесса, из-за чего произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.На месте работают 43 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС — 20 спасателей и девять единиц техники. Открытое горение уже ликвидировали.Прокуратура Башкирии организовала проверку. В ведомстве уточнили, что взрыв произошел на предприятии, перерабатывающем парафин.

https://ria.ru/20250506/vzryv-2015202932.html

https://ria.ru/20250516/mchs-2017255564.html

республика башкортостан

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва на свечном заводе в Башкирии Кадры с места взрыва на свечном заводе в Башкирии 2025-05-16T08:58 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан