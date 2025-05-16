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На предприятии в Башкирии прогремел взрыв, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.05.2025
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08:58 16.05.2025 (обновлено: 11:42 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/bashkiriya-2017264184.html
На предприятии в Башкирии прогремел взрыв, есть пострадавшие
На предприятии в Башкирии прогремел взрыв, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.05.2025
На предприятии в Башкирии прогремел взрыв, есть пострадавшие
Взрыв прогремел на предприятии "Свеча" в башкирском городе Салават, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:58:00+03:00
2025-05-16T11:42:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел на предприятии "Свеча" в башкирском городе Салават, сообщил региональный главк МЧС."В 7:49 мск 16.05.2025 по системе ЦОВ-112 поступила карточка о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптико-механический завод" в предприятии ООО "Свеча" (город Салават) здания размерами 108 на 40 метров", — говорится в релизе.По предварительным данным, под завалами оказался один человек, его ищут. Трое пострадали, их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Двое находятся в реанимации, третий — в ожоговом отделении.На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось разрушение на площади 30 на 30 метров, добавили в МЧС.Предварительной причиной взрыва в ведомстве назвали нарушение технологического процесса, из-за чего произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.На месте работают 43 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС — 20 спасателей и девять единиц техники. Открытое горение уже ликвидировали.Прокуратура Башкирии организовала проверку. В ведомстве уточнили, что взрыв произошел на предприятии, перерабатывающем парафин.
https://ria.ru/20250506/vzryv-2015202932.html
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республика башкортостан
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Кадры с места взрыва на свечном заводе в Башкирии
Кадры с места взрыва на свечном заводе в Башкирии
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
На предприятии в Башкирии прогремел взрыв, есть пострадавшие

На предприятии в Башкирии прогремел взрыв, один человек находится под завалами

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел на предприятии "Свеча" в башкирском городе Салават, сообщил региональный главк МЧС.
"В 7:49 мск 16.05.2025 по системе ЦОВ-112 поступила карточка о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптико-механический завод" в предприятии ООО "Свеча" (город Салават) здания размерами 108 на 40 метров", — говорится в релизе.
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По предварительным данным, под завалами оказался один человек, его ищут. Трое пострадали, их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Двое находятся в реанимации, третий — в ожоговом отделении.
На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось разрушение на площади 30 на 30 метров, добавили в МЧС.
Предварительной причиной взрыва в ведомстве назвали нарушение технологического процесса, из-за чего произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.
На месте работают 43 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС — 20 спасателей и девять единиц техники. Открытое горение уже ликвидировали.
Прокуратура Башкирии организовала проверку. В ведомстве уточнили, что взрыв произошел на предприятии, перерабатывающем парафин.
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