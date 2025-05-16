https://ria.ru/20250516/bank-2017505658.html

Грозившая взорвать банк в Москве женщина действовала по указанию мошенников

Грозившая взорвать банк в Москве женщина действовала по указанию мошенников - РИА Новости, 16.05.2025

Грозившая взорвать банк в Москве женщина действовала по указанию мошенников

Девушка, угрожавшая взрывом в банке Москвы, действовала по указанию телефонных мошенников, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T21:57:00+03:00

2025-05-16T21:57:00+03:00

2025-05-16T21:57:00+03:00

происшествия

технологии

москва

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Девушка, угрожавшая взрывом в банке Москвы, действовала по указанию телефонных мошенников, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. Ранее столичная прокуратура сообщала, что в офис кредитно-финансовой организации пришла женщина и, угрожая, потребовала денежные средства. Получив отказ, она покинула помещение. "Пришедшая в офис кредитно-финансовой организации девушка действовала по указанию телефонных мошенников", - говорится в сообщении. Прокуратура сообщила, что 25 апреля неизвестный позвонил женщине и сказал, что ей пришло письмо из налоговой на почту, для получения которого требовалась авторизация. Она перешла в указанный чат-бот в мессенджере, где ввела логин и пароль от Госуслуг. Мошенники заявили о взломе аккаунта, после чего с ней связались лжеправоохранители и "сотрудники банка" и сообщили, что она является обвиняемой по уголовному делу. Под их давлением она перевела около 300 тысяч рублей на "безопасный счет". Затем злоумышленники убедили ее изготовить муляж устройства из четырех пачек чая, изоленты и проводов, пойти в офис кредитных организаций на Пролетарском проспекте и Николоямской улице, что 15 мая она и сделала, находясь под их наблюдением по видеосвязи.

https://ria.ru/20250514/rossija-2016802611.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, технологии, москва, прокуратура г. москвы