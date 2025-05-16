В Москве на Садовом кольце загорелся автомобиль
На внешней стороне Садового кольца в Москве загорелся автомобиль
© Кадр видео из соцсетейНа внешней стороне Садового кольца в Москве загорелся автомобиль
© Кадр видео из соцсетей
На внешней стороне Садового кольца в Москве загорелся автомобиль
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Движение на внешней стороне Садового кольца в Москве перекрыто из-за горящего автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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"На внешней стороне Садового кольца, в районе Большой Сухаревской площади, дом 3, произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по внешней стороне Садового кольца перекрыто", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения, инцидент произошел напротив НИИ имени Склифосовского, на место сразу выехали службы скорой помощи и ЦЭМП, водитель не пострадал.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорание ликвидировано на площади 3 квадратных метров, обошлось без пострадавших. -0-
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