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В Москве на Садовом кольце загорелся автомобиль - РИА Новости, 16.05.2025
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14:15 16.05.2025 (обновлено: 14:20 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/avtomobil-2017369921.html
В Москве на Садовом кольце загорелся автомобиль
В Москве на Садовом кольце загорелся автомобиль - РИА Новости, 16.05.2025
В Москве на Садовом кольце загорелся автомобиль
Движение на внешней стороне Садового кольца в Москве перекрыто из-за горящего автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:15:00+03:00
2025-05-16T14:20:00+03:00
происшествия
садовое кольцо (москва)
москва
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Движение на внешней стороне Садового кольца в Москве перекрыто из-за горящего автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне Садового кольца, в районе Большой Сухаревской площади, дом 3, произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по внешней стороне Садового кольца перекрыто", - говорится в сообщении. Как уточнили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения, инцидент произошел напротив НИИ имени Склифосовского, на место сразу выехали службы скорой помощи и ЦЭМП, водитель не пострадал. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорание ликвидировано на площади 3 квадратных метров, обошлось без пострадавших. -0-
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садовое кольцо (москва)
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происшествия, садовое кольцо (москва), москва
Происшествия, Садовое кольцо (Москва), Москва
В Москве на Садовом кольце загорелся автомобиль

На внешней стороне Садового кольца в Москве загорелся автомобиль

© Кадр видео из соцсетейНа внешней стороне Садового кольца в Москве загорелся автомобиль
На внешней стороне Садового кольца в Москве загорелся автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
На внешней стороне Садового кольца в Москве загорелся автомобиль
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Движение на внешней стороне Садового кольца в Москве перекрыто из-за горящего автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«
"На внешней стороне Садового кольца, в районе Большой Сухаревской площади, дом 3, произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по внешней стороне Садового кольца перекрыто", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения, инцидент произошел напротив НИИ имени Склифосовского, на место сразу выехали службы скорой помощи и ЦЭМП, водитель не пострадал.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорание ликвидировано на площади 3 квадратных метров, обошлось без пострадавших. -0-
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