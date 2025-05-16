https://ria.ru/20250516/avtomobil-2017369921.html

В Москве на Садовом кольце загорелся автомобиль

В Москве на Садовом кольце загорелся автомобиль - РИА Новости, 16.05.2025

В Москве на Садовом кольце загорелся автомобиль

Движение на внешней стороне Садового кольца в Москве перекрыто из-за горящего автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:15:00+03:00

2025-05-16T14:15:00+03:00

2025-05-16T14:20:00+03:00

происшествия

садовое кольцо (москва)

москва

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Движение на внешней стороне Садового кольца в Москве перекрыто из-за горящего автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внешней стороне Садового кольца, в районе Большой Сухаревской площади, дом 3, произошло возгорание легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение по внешней стороне Садового кольца перекрыто", - говорится в сообщении. Как уточнили в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения, инцидент произошел напротив НИИ имени Склифосовского, на место сразу выехали службы скорой помощи и ЦЭМП, водитель не пострадал. Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, возгорание ликвидировано на площади 3 квадратных метров, обошлось без пострадавших. -0-

https://ria.ru/20250504/mkad--2014858773.html

садовое кольцо (москва)

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, садовое кольцо (москва), москва