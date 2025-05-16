Рейтинг@Mail.ru
В Австралии отложили попытку запустить в космос ракету с дрожжевой пастой - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
06:32 16.05.2025 (обновлено: 10:48 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/avstraliya-2017256670.html
В Австралии отложили попытку запустить в космос ракету с дрожжевой пастой
В Австралии отложили попытку запустить в космос ракету с дрожжевой пастой - РИА Новости, 16.05.2025
В Австралии отложили попытку запустить в космос ракету с дрожжевой пастой
Австралийская аэрокосмическая компания Gilmour Space Technologies откладывает историческую попытку отправить на орбиту ракету местной разработки из-за... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T06:32:00+03:00
2025-05-16T10:48:00+03:00
наука
космос - риа наука
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017291912_0:474:2742:2016_1920x0_80_0_0_ba12623a329101dc13530178d2d6b993.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Австралийская аэрокосмическая компания Gilmour Space Technologies откладывает историческую попытку отправить на орбиту ракету местной разработки из-за неисправности в носовом конусе. Неисправность была обнаружена перед заправкой ракеты топливом на космодроме компании, расположенном вблизи городка Боуэн на восточном побережье Австралии. "В ближайшие дни на стартовую площадку в Боуэне будет доставлен запасной обтекатель. В результате текущая испытательная кампания приостановлена, а запуск будет отложен как минимум на несколько недель... Новое стартовое окно будет объявлено позднее", - говорится в заявлении компании. Носовой конус из углеродного волокна предназначен для защиты полезной нагрузки во время вывода ракеты на орбиту. Полезная нагрузка для первого испытания – банка дрожжевой пасты Vegemite, которая осталась нетронутой. "Он (Vegemite) вынослив и живуч, как австралийцы", - сказала агентству Франс Пресс пресс-секретарь компании Мишель Гилмор. Ракета Eris длиной 23 метра весит 30 тонн в заправленном состоянии и оснащена гибридной двигательной установкой, использующей твердое инертное топливо и жидкий окислитель, который обеспечивает кислород для ее горения. В случае успеха это будет первая ракета австралийского производства, отправленная на орбиту с австралийской земли.
https://ria.ru/20250513/kitaj-2016606048.html
https://ria.ru/20250510/stantsiya-2016190713.html
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017291912_54:0:2742:2016_1920x0_80_0_0_0de73fd004fe018942b92ed660015daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, австралия
Наука, Космос - РИА Наука, Австралия
В Австралии отложили попытку запустить в космос ракету с дрожжевой пастой

В Австралии отложили попытку запустить в космос ракету с банкой пасты Vegemite

© AP Photo / Rod McGuirkПаста Vegemite
Паста Vegemite - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Rod McGuirk
Паста Vegemite. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Австралийская аэрокосмическая компания Gilmour Space Technologies откладывает историческую попытку отправить на орбиту ракету местной разработки из-за неисправности в носовом конусе.
Неисправность была обнаружена перед заправкой ракеты топливом на космодроме компании, расположенном вблизи городка Боуэн на восточном побережье Австралии.
Китайская ракета Великий поход 2C - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник
13 мая, 06:03
"В ближайшие дни на стартовую площадку в Боуэне будет доставлен запасной обтекатель. В результате текущая испытательная кампания приостановлена, а запуск будет отложен как минимум на несколько недель... Новое стартовое окно будет объявлено позднее", - говорится в заявлении компании.
Носовой конус из углеродного волокна предназначен для защиты полезной нагрузки во время вывода ракеты на орбиту. Полезная нагрузка для первого испытания – банка дрожжевой пасты Vegemite, которая осталась нетронутой.
"Он (Vegemite) вынослив и живуч, как австралийцы", - сказала агентству Франс Пресс пресс-секретарь компании Мишель Гилмор.
Ракета Eris длиной 23 метра весит 30 тонн в заправленном состоянии и оснащена гибридной двигательной установкой, использующей твердое инертное топливо и жидкий окислитель, который обеспечивает кислород для ее горения.
В случае успеха это будет первая ракета австралийского производства, отправленная на орбиту с австралийской земли.
Советская автоматическая станция Венера-8 в монтажно-испытательном цехе - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Советская станция, не долетевшая до Венеры, упала в Индийском океане
10 мая, 12:14
 
НаукаКосмос - РИА НаукаАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала