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В Австралии отложили попытку запустить в космос ракету с дрожжевой пастой
В Австралии отложили попытку запустить в космос ракету с дрожжевой пастой - РИА Новости, 16.05.2025
В Австралии отложили попытку запустить в космос ракету с дрожжевой пастой
Австралийская аэрокосмическая компания Gilmour Space Technologies откладывает историческую попытку отправить на орбиту ракету местной разработки из-за... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T06:32:00+03:00
2025-05-16T06:32:00+03:00
2025-05-16T10:48:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Австралийская аэрокосмическая компания Gilmour Space Technologies откладывает историческую попытку отправить на орбиту ракету местной разработки из-за неисправности в носовом конусе. Неисправность была обнаружена перед заправкой ракеты топливом на космодроме компании, расположенном вблизи городка Боуэн на восточном побережье Австралии. "В ближайшие дни на стартовую площадку в Боуэне будет доставлен запасной обтекатель. В результате текущая испытательная кампания приостановлена, а запуск будет отложен как минимум на несколько недель... Новое стартовое окно будет объявлено позднее", - говорится в заявлении компании. Носовой конус из углеродного волокна предназначен для защиты полезной нагрузки во время вывода ракеты на орбиту. Полезная нагрузка для первого испытания – банка дрожжевой пасты Vegemite, которая осталась нетронутой. "Он (Vegemite) вынослив и живуч, как австралийцы", - сказала агентству Франс Пресс пресс-секретарь компании Мишель Гилмор. Ракета Eris длиной 23 метра весит 30 тонн в заправленном состоянии и оснащена гибридной двигательной установкой, использующей твердое инертное топливо и жидкий окислитель, который обеспечивает кислород для ее горения. В случае успеха это будет первая ракета австралийского производства, отправленная на орбиту с австралийской земли.
https://ria.ru/20250513/kitaj-2016606048.html
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космос - риа наука, австралия
Наука, Космос - РИА Наука, Австралия
В Австралии отложили попытку запустить в космос ракету с дрожжевой пастой
В Австралии отложили попытку запустить в космос ракету с банкой пасты Vegemite
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Австралийская аэрокосмическая компания Gilmour Space Technologies откладывает историческую попытку отправить на орбиту ракету местной разработки из-за неисправности в носовом конусе.
Неисправность была обнаружена перед заправкой ракеты топливом на космодроме компании, расположенном вблизи городка Боуэн на восточном побережье Австралии
.
"В ближайшие дни на стартовую площадку в Боуэне будет доставлен запасной обтекатель. В результате текущая испытательная кампания приостановлена, а запуск будет отложен как минимум на несколько недель... Новое стартовое окно будет объявлено позднее", - говорится в заявлении компании.
Носовой конус из углеродного волокна предназначен для защиты полезной нагрузки во время вывода ракеты на орбиту. Полезная нагрузка для первого испытания – банка дрожжевой пасты Vegemite, которая осталась нетронутой.
"Он (Vegemite) вынослив и живуч, как австралийцы", - сказала агентству Франс Пресс пресс-секретарь компании Мишель Гилмор.
Ракета Eris длиной 23 метра весит 30 тонн в заправленном состоянии и оснащена гибридной двигательной установкой, использующей твердое инертное топливо и жидкий окислитель, который обеспечивает кислород для ее горения.
В случае успеха это будет первая ракета австралийского производства, отправленная на орбиту с австралийской земли.