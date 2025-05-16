https://ria.ru/20250516/ataki-2017485976.html

Гладков назвал число жертв украинских атак в Белгородской области

Гладков назвал число жертв украинских атак в Белгородской области - РИА Новости, 16.05.2025

Гладков назвал число жертв украинских атак в Белгородской области

Более 320 человек погибли и 2,5 тысячи получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны Украины с февраля 2022 года, рассказал губернатор... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T19:43:00+03:00

2025-05-16T19:43:00+03:00

2025-05-16T19:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Более 320 человек погибли и 2,5 тысячи получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны Украины с февраля 2022 года, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Смотрите, у нас, я просто сейчас в хронологии, у нас с вами уже более 320 человек погибло и более 2,5 тысяч ранены. И в большей степени с раненым я практически со всеми встречался", - сказал Гладков в видео, опубликованном в Telegram-канале. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

белгородская область

украина

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Наталья Макарова

белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины