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Гладков назвал число жертв украинских атак в Белгородской области - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:43 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/ataki-2017485976.html
Гладков назвал число жертв украинских атак в Белгородской области
Гладков назвал число жертв украинских атак в Белгородской области - РИА Новости, 16.05.2025
Гладков назвал число жертв украинских атак в Белгородской области
Более 320 человек погибли и 2,5 тысячи получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны Украины с февраля 2022 года, рассказал губернатор... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:43:00+03:00
2025-05-16T19:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Более 320 человек погибли и 2,5 тысячи получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны Украины с февраля 2022 года, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Смотрите, у нас, я просто сейчас в хронологии, у нас с вами уже более 320 человек погибло и более 2,5 тысяч ранены. И в большей степени с раненым я практически со всеми встречался", - сказал Гладков в видео, опубликованном в Telegram-канале. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков назвал число жертв украинских атак в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области с февраля 2022 года погибли более 320 человек

© Фото : соцсетиПоследствия атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Более 320 человек погибли и 2,5 тысячи получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны Украины с февраля 2022 года, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Смотрите, у нас, я просто сейчас в хронологии, у нас с вами уже более 320 человек погибло и более 2,5 тысяч ранены. И в большей степени с раненым я практически со всеми встречался", - сказал Гладков в видео, опубликованном в Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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