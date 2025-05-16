https://ria.ru/20250516/artilleristy-2017252942.html

Артиллеристы уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра

Артиллеристы уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 16.05.2025

Артиллеристы уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра

Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" Воздушно-десантных войск РФ уничтожили скопление пехоты ВСУ в окрестностях Часова Яра, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T05:12:00+03:00

2025-05-16T05:12:00+03:00

2025-05-16T05:12:00+03:00

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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" Воздушно-десантных войск РФ уничтожили скопление пехоты ВСУ в окрестностях Часова Яра, сообщили в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задач по поддержке штурмовых десантных групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром от украинских националистов", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что разведчики обнаружили скопление живой силы противника в опорном пункте вблизи города Часов Яр. "Исходя из полученных разведывательных данных, подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп к югу от города", - пояснили в Минобороны. Сообщается, что получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" костромских десантников накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. "После чего штурмовые группы ВДВ зашли в опорный пункт и произвели его зачистку. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили поражение целей", - сообщили в МО.

https://ria.ru/20250516/spetsoperatsiya-2017252837.html

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россия, донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии