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Артиллеристы уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра
Артиллеристы уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 16.05.2025
Артиллеристы уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра
Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" Воздушно-десантных войск РФ уничтожили скопление пехоты ВСУ в окрестностях Часова Яра, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T05:12:00+03:00
2025-05-16T05:12:00+03:00
2025-05-16T05:12:00+03:00
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" Воздушно-десантных войск РФ уничтожили скопление пехоты ВСУ в окрестностях Часова Яра, сообщили в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задач по поддержке штурмовых десантных групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром от украинских националистов", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что разведчики обнаружили скопление живой силы противника в опорном пункте вблизи города Часов Яр. "Исходя из полученных разведывательных данных, подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт в готовности к его удержанию с целью недопущения прорыва наших штурмовых групп к югу от города", - пояснили в Минобороны. Сообщается, что получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" костромских десантников накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. "После чего штурмовые группы ВДВ зашли в опорный пункт и произвели его зачистку. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили поражение целей", - сообщили в МО.
https://ria.ru/20250516/spetsoperatsiya-2017252837.html
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россия, донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Артиллеристы уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра
Минобороны: расчеты "Град" ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ у Часова Яра