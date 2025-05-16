https://ria.ru/20250516/armeniya-2017243260.html

В Армении объяснили стремление "политологов" принизить роль СССР в Победе

В Армении объяснили стремление "политологов" принизить роль СССР в Победе - РИА Новости, 16.05.2025

В Армении объяснили стремление "политологов" принизить роль СССР в Победе

Некоторые армянские "политологи" и "аналитики" принижают решающую роль СССР в победе над нацизмом для заискивания перед Западом и открытия нового... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T00:57:00+03:00

2025-05-16T00:57:00+03:00

2025-05-16T06:17:00+03:00

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ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Некоторые армянские "политологи" и "аналитики" принижают решающую роль СССР в победе над нацизмом для заискивания перед Западом и открытия нового пропагандистского антироссийского фронта, считает экс-зампред армянского парламента, член исполнительного органа бывшей правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов. "В последнее время некоторые "аналитики", "политологи" и "историки" в Армении пытаются принизить решающую роль СССР в победе над фашизмом. Цель подобных шоу ясна: заискивать перед Западом и новой американской администрацией, пытаясь открыть новый фронт для антироссийской пропаганды. Очевидно, что в годы Второй мировой войны союзники СССР вместе взятые не добились на фронте и половины тех положительных результатов, которых достигла армия СССР", — написал Шармазанов в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская). По его словам, во всех героических операциях Советской армии была велика роль армянских полководцев, бойцов и национальных дивизий, в частности маршала Ованеса (Ивана) Баграмяна, адмирала флота Ованеса (Ивана) Исакова, маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна, военного летчика, дважды Героя Советского Союза Нельсона Степаняна, 89-й Армянской Таманской дивизии. "Очевидный факт: германский нацизм был разгромлен совместными усилиями союзных государств, где роль СССР была неоспоримой и решающей. СССР потерял в этой войне 27 миллионов человек. А сколько месяцев сопротивлялась Западная Европа? К лету 1940 года почти вся континентальная Европа оказалась под властью Гитлера. Двадцать второго июня 1941 года войну против СССР начали не только нацистская Германия, но и ее западноевропейские "клиенты", — отметил Шармазанов. Он добавил, что многие, говоря о помощи союзников, переоценивают роль американского ленд-лиза."В отличие от ереванских "западников" и действующих на Западе фальсификаторов истории, лидеры США, Великобритании и Франции в 1940-х годах имели иное, весьма позитивное мнение о роли СССР... И Франклин Рузвельт, и Шарль де Голль, и Уинстон Черчилль высоко оценивали исключительную и решающую роль СССР в победе над нацизмом", — заявил Шармазанов, призвав "публичных политологов" не перечить в этом вопросе Рузвельту и Черчиллю.Девятого мая начальник командно-штабного института военной академии минобороны Армении Арцрун Ованнисяна в эфире общественного телевидения страны назвал мифом принятое в исторической науке мнение, что разгром немецких войск под Сталинградом предотвратил турецкое вторжение в Советскую Армению. Более того, Ованнисян заявил, что в случае дальнейшего продвижения Германии из Сталинграда на Кавказ, гитлеровцы якобы собирались вторгнуться в Турцию с территории Болгарии и "независимой" Армении, что, как он утверждает, предполагало "создание объединенной, исторической Армении". Представитель военной академии также утверждал, что "войну начали Германия и СССР в статусе союзников", назвал "фиктивной" принятую маршалом Георгием Жуковым капитуляцию, заявил, что СССР победил благодаря помощи по ленд-лизу. Позднее общественное телевидение организовало ток-шоу с участием антироссийски настроенных политологов, которые продолжили нападки на СССР и Россию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250424/armenija-2013298456.html

https://ria.ru/20250410/simonyan-2010578714.html

https://ria.ru/20250503/armeniya-2014813000.html

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в мире, ссср, армения, германия, эдуард шармазанов, арцрун ованнисян, франклин рузвельт, facebook