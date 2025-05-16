https://ria.ru/20250516/arest-2017259105.html

Участник гонок в Ангарске, где погибла девушка, помещен под домашний арест

Участник гонок в Ангарске, где погибла девушка, помещен под домашний арест - РИА Новости, 16.05.2025

Участник гонок в Ангарске, где погибла девушка, помещен под домашний арест

Участник нелегальных гонок в Ангарске, во время которых погибла 17-летняя девушка, определен судом под домашний арест на 2 месяца, сообщает иркутская областная... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T07:43:00+03:00

2025-05-16T07:43:00+03:00

2025-05-16T07:43:00+03:00

происшествия

ангарск

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 16 мая - РИА Новости. Участник нелегальных гонок в Ангарске, во время которых погибла 17-летняя девушка, определен судом под домашний арест на 2 месяца, сообщает иркутская областная прокуратура. "Прокуратура Ангарска поддержала ходатайство следствия об избрании мужчине меры пресечения. Ангарский городской суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца", - говорится в сообщении. Суду в пятницу предстоит также избрать меру пресечения двум женщинам, подозреваемым в организации нелегальных гонок. Ночью 11 мая на девятом километре автотрассы Ангарск-Тальяны произошел дорожный инцидент. Водитель автомобиля Toyota Chaser не справился с управлением и сбил несколько человек, находящихся на обочине, затем врезался в автомашину Honda Civic и съехал в кювет. ЧП произошло во время проведения нелегальных гонок. В результате на месте происшествия погибла 17-летняя девушка, еще двое зрителей с травмами были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. Водитель - ранее не судимый 31-летний житель Ангарска, совершивший наезд, и две местные жительницы, подозреваемые в организации гонок, были задержаны.

https://ria.ru/20250515/sud-2017234029.html

ангарск

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происшествия, ангарск, следственный комитет россии (ск рф)