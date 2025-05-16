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Суд отправил под домашний арест организаторов автогонок в Ангарске - РИА Новости, 16.05.2025
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07:53 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/angarsk-2017259390.html
Суд отправил под домашний арест организаторов автогонок в Ангарске
Суд отправил под домашний арест организаторов автогонок в Ангарске - РИА Новости, 16.05.2025
Суд отправил под домашний арест организаторов автогонок в Ангарске
Двух жительниц Ангарска, подозреваемых в организации нелегальных автогонок, во время которых погибла 17-летняя девушка, суд отправил на 2 месяца под домашний... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T07:53:00+03:00
2025-05-16T07:53:00+03:00
происшествия
ангарск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 16 мая - РИА Новости. Двух жительниц Ангарска, подозреваемых в организации нелегальных автогонок, во время которых погибла 17-летняя девушка, суд отправил на 2 месяца под домашний арест, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. "Тридцатичетырехлетней ангарчанке, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. Отмечается, что вторую подозреваемую - 32-летнюю ангарчанку суд также отправил на 2 месяца под домашний арест. Водителю суд в пятницу избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании предполагаемым организаторам гонок меры пресечения в виде заключения под стражу. Ночью 11 мая на девятом километре автотрассы Ангарск-Тальяны произошел дорожный инцидент. Водитель автомобиля Toyota Chaser не справился с управлением и сбил несколько человек, находящихся на обочине, затем врезался в автомашину Honda Civic и съехал в кювет. ЧП произошло во время проведения нелегальных гонок. В результате на месте происшествия погибла 17-летняя девушка, еще двое зрителей с травмами были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. Водитель - ранее не судимый 31-летний житель Ангарска, совершивший наезд, и две местные жительницы, подозреваемые в организации гонок, были задержаны.
https://ria.ru/20250511/gonki-2016346499.html
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происшествия, ангарск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ангарск, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отправил под домашний арест организаторов автогонок в Ангарске

Подозреваемых в организации автогонок в Ангарске отправили под домашний арест

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ИРКУТСК, 16 мая - РИА Новости. Двух жительниц Ангарска, подозреваемых в организации нелегальных автогонок, во время которых погибла 17-летняя девушка, суд отправил на 2 месяца под домашний арест, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
"Тридцатичетырехлетней ангарчанке, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
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В Ангарске задержали организатора нелегальных гонок, где погибла девушка
11 мая, 14:50
Отмечается, что вторую подозреваемую - 32-летнюю ангарчанку суд также отправил на 2 месяца под домашний арест.
Водителю суд в пятницу избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.
Следствие ходатайствовало перед судом об избрании предполагаемым организаторам гонок меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ночью 11 мая на девятом километре автотрассы Ангарск-Тальяны произошел дорожный инцидент. Водитель автомобиля Toyota Chaser не справился с управлением и сбил несколько человек, находящихся на обочине, затем врезался в автомашину Honda Civic и съехал в кювет. ЧП произошло во время проведения нелегальных гонок. В результате на месте происшествия погибла 17-летняя девушка, еще двое зрителей с травмами были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. Водитель - ранее не судимый 31-летний житель Ангарска, совершивший наезд, и две местные жительницы, подозреваемые в организации гонок, были задержаны.
В Ангарске проводится проверка после организации нелегальных гонок, во время которых погибла девушка - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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