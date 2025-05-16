Суд отправил под домашний арест организаторов автогонок в Ангарске
Подозреваемых в организации автогонок в Ангарске отправили под домашний арест
Молоточек судьи. Архивное фото
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ИРКУТСК, 16 мая - РИА Новости. Двух жительниц Ангарска, подозреваемых в организации нелегальных автогонок, во время которых погибла 17-летняя девушка, суд отправил на 2 месяца под домашний арест, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
"Тридцатичетырехлетней ангарчанке, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вторую подозреваемую - 32-летнюю ангарчанку суд также отправил на 2 месяца под домашний арест.
Водителю суд в пятницу избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.
Следствие ходатайствовало перед судом об избрании предполагаемым организаторам гонок меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ночью 11 мая на девятом километре автотрассы Ангарск-Тальяны произошел дорожный инцидент. Водитель автомобиля Toyota Chaser не справился с управлением и сбил несколько человек, находящихся на обочине, затем врезался в автомашину Honda Civic и съехал в кювет. ЧП произошло во время проведения нелегальных гонок. В результате на месте происшествия погибла 17-летняя девушка, еще двое зрителей с травмами были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека. Водитель - ранее не судимый 31-летний житель Ангарска, совершивший наезд, и две местные жительницы, подозреваемые в организации гонок, были задержаны.