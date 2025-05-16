https://ria.ru/20250516/anapa-2017462074.html

В Анапе обнаружили мелкие выбросы нефтепродуктов

В Анапе обнаружили мелкие выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 16.05.2025

В Анапе обнаружили мелкие выбросы нефтепродуктов

Небольшие выбросы нефтепродуктов обнаружены на территории возле отеля "Пляжный поселок" в Анапе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:19:00+03:00

2025-05-16T18:19:00+03:00

2025-05-16T18:19:00+03:00

происшествия

анапа

краснодарский край

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СОЧИ, 16 мая - РИА Новости. Небольшие выбросы нефтепродуктов обнаружены на территории возле отеля "Пляжный поселок" в Анапе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Утренний мониторинг выявил мелкие выбросы мелкой фракции нефтепродукта на территории возле отеля "Пляжный поселок" в Анапе", - говорится в сообщении. Ответственные за уборку данного участка участники ликвидаций последствий разлива нефтепродуктов оперативно устранили свежие выбросы. На других участках побережья Анапы новых выбросов специалисты не обнаружили, добавили в оперштабе Кубани. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250416/neft-2011539028.html

анапа

краснодарский край

керченский пролив

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происшествия, анапа, краснодарский край, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе