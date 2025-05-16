https://ria.ru/20250516/altaj-2017264758.html

В Республике Алтай подтопило три дома и более 40 участков

В Республике Алтай подтопило три дома и более 40 участков - РИА Новости, 16.05.2025

В Республике Алтай подтопило три дома и более 40 участков

Три дома и более 40 приусадебных участков подтоплено в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:02:00+03:00

2025-05-16T09:02:00+03:00

2025-05-16T09:02:00+03:00

происшествия

улаганский район

республика алтай

турочакский район

андрей турчак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

паводки в россии — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964086219_0:172:1280:892_1920x0_80_0_0_2027fb08383cc3586948635d6b046dc1.jpg

БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости. Три дома и более 40 приусадебных участков подтоплено в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Рабочий день начал с вылета в отдаленное село Балыкча Улаганского района, где сегодня наиболее сложная паводковая ситуация. Вместе с руководством республиканского МЧС и главой района встретились с жителями, узнали о том, чем можем оперативно помочь. Необходимый запас продуктов питания, воды, медикаментов и топлива есть, но принято решение о дополнительной поставке продуктов и дизельного топлива. В Балыкче сейчас подтоплено более 40 приусадебных участков. В трёх домах вода - выше уровня пола", - написал Турчак. Отмечается, что из-за подъема воды проезд по-прежнему обеспечен только для экстренных служб и спецтранспорта. "С утра проходили работы по восстановлению связи. Обрыв оптоволокна был обнаружен между селами Коо и Балыкча. На данный момент связь восстановлена… Из-за повреждения моста временно нарушено сообщение с селом Язула. Здесь также обеспечен необходимый запас воды, продуктов и медикаментов", - отметил глава региона. Турчак рассказал, что подтоплены также три приусадебных участка в селе Кара-Кудюр Улаганского района и один участок в селе Артыбаш Турочакского района. "В Улаганском районе развернута опергруппа МЧС и администрации района. Все профильные службы и органы власти – на местах, в режиме повышенной готовности. Как сегодня, так и в предстоящие выходные", - отметил глава.

https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html

https://ria.ru/20250514/uscherb-2016951776.html

улаганский район

республика алтай

турочакский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, улаганский район, республика алтай, турочакский район, андрей турчак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии — 2025