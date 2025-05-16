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В Республике Алтай подтопило три дома и более 40 участков - РИА Новости, 16.05.2025
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09:02 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/altaj-2017264758.html
В Республике Алтай подтопило три дома и более 40 участков
В Республике Алтай подтопило три дома и более 40 участков - РИА Новости, 16.05.2025
В Республике Алтай подтопило три дома и более 40 участков
Три дома и более 40 приусадебных участков подтоплено в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:02:00+03:00
2025-05-16T09:02:00+03:00
происшествия
улаганский район
республика алтай
турочакский район
андрей турчак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
паводки в россии — 2025
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БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости. Три дома и более 40 приусадебных участков подтоплено в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Рабочий день начал с вылета в отдаленное село Балыкча Улаганского района, где сегодня наиболее сложная паводковая ситуация. Вместе с руководством республиканского МЧС и главой района встретились с жителями, узнали о том, чем можем оперативно помочь. Необходимый запас продуктов питания, воды, медикаментов и топлива есть, но принято решение о дополнительной поставке продуктов и дизельного топлива. В Балыкче сейчас подтоплено более 40 приусадебных участков. В трёх домах вода - выше уровня пола", - написал Турчак. Отмечается, что из-за подъема воды проезд по-прежнему обеспечен только для экстренных служб и спецтранспорта. "С утра проходили работы по восстановлению связи. Обрыв оптоволокна был обнаружен между селами Коо и Балыкча. На данный момент связь восстановлена… Из-за повреждения моста временно нарушено сообщение с селом Язула. Здесь также обеспечен необходимый запас воды, продуктов и медикаментов", - отметил глава региона. Турчак рассказал, что подтоплены также три приусадебных участка в селе Кара-Кудюр Улаганского района и один участок в селе Артыбаш Турочакского района. "В Улаганском районе развернута опергруппа МЧС и администрации района. Все профильные службы и органы власти – на местах, в режиме повышенной готовности. Как сегодня, так и в предстоящие выходные", - отметил глава.
https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html
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улаганский район
республика алтай
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происшествия, улаганский район, республика алтай, турочакский район, андрей турчак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии — 2025
Происшествия, Улаганский район, Республика Алтай, Турочакский район, Андрей Турчак, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Паводки в России — 2025
В Республике Алтай подтопило три дома и более 40 участков

Турчак: в Республике Алтай паводком подтопило три дома и более 40 участков

© Фото : пресс-служба главы Республики БурятияПоследствия паводка
Последствия паводка - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : пресс-служба главы Республики Бурятия
Последствия паводка. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 16 мая - РИА Новости. Три дома и более 40 приусадебных участков подтоплено в Республике Алтай, сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
"Рабочий день начал с вылета в отдаленное село Балыкча Улаганского района, где сегодня наиболее сложная паводковая ситуация. Вместе с руководством республиканского МЧС и главой района встретились с жителями, узнали о том, чем можем оперативно помочь. Необходимый запас продуктов питания, воды, медикаментов и топлива есть, но принято решение о дополнительной поставке продуктов и дизельного топлива. В Балыкче сейчас подтоплено более 40 приусадебных участков. В трёх домах вода - выше уровня пола", - написал Турчак.
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Отмечается, что из-за подъема воды проезд по-прежнему обеспечен только для экстренных служб и спецтранспорта.
"С утра проходили работы по восстановлению связи. Обрыв оптоволокна был обнаружен между селами Коо и Балыкча. На данный момент связь восстановлена… Из-за повреждения моста временно нарушено сообщение с селом Язула. Здесь также обеспечен необходимый запас воды, продуктов и медикаментов", - отметил глава региона.
Турчак рассказал, что подтоплены также три приусадебных участка в селе Кара-Кудюр Улаганского района и один участок в селе Артыбаш Турочакского района.
"В Улаганском районе развернута опергруппа МЧС и администрации района. Все профильные службы и органы власти – на местах, в режиме повышенной готовности. Как сегодня, так и в предстоящие выходные", - отметил глава.
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ПроисшествияУлаганский районРеспублика АлтайТурочакский районАндрей ТурчакМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Паводки в России — 2025
 
 
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