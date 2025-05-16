https://ria.ru/20250516/aktrisa-2017243018.html

Дочь Любови Стриженовой трагически погибла в ДТП

Дочь Любови Стриженовой трагически погибла в ДТП - РИА Новости, 16.05.2025

Дочь Любови Стриженовой трагически погибла в ДТП

Актриса театра и кино Елена Земляникина, дочь актрисы Любови Стриженовой и сестра режиссера Александра Стриженова, трагически погибла на 67-м году жизни,... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T00:45:00+03:00

2025-05-16T00:45:00+03:00

2025-05-16T11:55:00+03:00

москва

любовь стриженова (народная артистка рф)

александр стриженов

владимир земляникин

мгпу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017264303_0:203:2048:1355_1920x0_80_0_0_71df39f21a3fe24ee319e940a6ec4d43.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Актриса театра и кино Елена Земляникина, дочь актрисы Любови Стриженовой и сестра режиссера Александра Стриженова, трагически погибла на 67-м году жизни, сообщила пресс-служба Московского городского педагогического университета, в котором она преподавала."Четырнадцатого мая 2025 года на 67-м году жизни трагически погибла Елена Владимировна Земляникина, старший преподаватель департамента социально-культурной деятельности и сценических искусств Института культуры и искусств МГПУ, актриса театра и кино", — говорится в сообщении.По данным портала "Кино-театр.ру", Земляникина погибла в ДТП.Прощание с актрисой пройдет 17 мая в московском храме Архангела Михаила и Марии Египетской.Елена Земляникина-Крылатова — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, исполнительница романсов. Родилась 17 декабря 1958 года в актерской семье Любови Стриженовой и Владимира Земляникина.Сниматься в кино начала в 1980-х — в эпизодических ролях в фильмах "Детский мир", "Конец бабьего лета", "Хозяйка детского дома", "Семья вурдалаков", "Опознание" и других.В Институте культуры и искусств МГПУ Елена Земляникина преподавала актерское мастерство, сценическую речь, историю театра.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, любовь стриженова (народная артистка рф), александр стриженов, владимир земляникин, мгпу