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Дочь Любови Стриженовой трагически погибла в ДТП - РИА Новости, 16.05.2025
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00:45 16.05.2025 (обновлено: 11:55 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/aktrisa-2017243018.html
Дочь Любови Стриженовой трагически погибла в ДТП
Дочь Любови Стриженовой трагически погибла в ДТП - РИА Новости, 16.05.2025
Дочь Любови Стриженовой трагически погибла в ДТП
Актриса театра и кино Елена Земляникина, дочь актрисы Любови Стриженовой и сестра режиссера Александра Стриженова, трагически погибла на 67-м году жизни,... РИА Новости, 16.05.2025
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Актриса театра и кино Елена Земляникина, дочь актрисы Любови Стриженовой и сестра режиссера Александра Стриженова, трагически погибла на 67-м году жизни, сообщила пресс-служба Московского городского педагогического университета, в котором она преподавала.&quot;Четырнадцатого мая 2025 года на 67-м году жизни трагически погибла Елена Владимировна Земляникина, старший преподаватель департамента социально-культурной деятельности и сценических искусств Института культуры и искусств МГПУ, актриса театра и кино&quot;, — говорится в сообщении.По данным портала "Кино-театр.ру", Земляникина погибла в ДТП.Прощание с актрисой пройдет 17 мая в московском храме Архангела Михаила и Марии Египетской.Елена Земляникина-Крылатова — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, исполнительница романсов. Родилась 17 декабря 1958 года в актерской семье Любови Стриженовой и Владимира Земляникина.Сниматься в кино начала в 1980-х — в эпизодических ролях в фильмах "Детский мир", "Конец бабьего лета", "Хозяйка детского дома", "Семья вурдалаков", "Опознание" и других.В Институте культуры и искусств МГПУ Елена Земляникина преподавала актерское мастерство, сценическую речь, историю театра.
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москва, любовь стриженова (народная артистка рф), александр стриженов, владимир земляникин, мгпу
Москва, Любовь Стриженова (народная артистка РФ), Александр Стриженов, Владимир Земляникин, МГПУ
Дочь Любови Стриженовой трагически погибла в ДТП

Дочь Стриженовой Елена Земляникина трагически погибла в ДТП на 67-м году жизни

© Фото : Институт культуры и искусствЕлена Земляникина
Елена Земляникина - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Институт культуры и искусств
Елена Земляникина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Актриса театра и кино Елена Земляникина, дочь актрисы Любови Стриженовой и сестра режиссера Александра Стриженова, трагически погибла на 67-м году жизни, сообщила пресс-служба Московского городского педагогического университета, в котором она преподавала.
«

"Четырнадцатого мая 2025 года на 67-м году жизни трагически погибла Елена Владимировна Земляникина, старший преподаватель департамента социально-культурной деятельности и сценических искусств Института культуры и искусств МГПУ, актриса театра и кино", — говорится в сообщении.

По данным портала "Кино-театр.ру", Земляникина погибла в ДТП.
Прощание с актрисой пройдет 17 мая в московском храме Архангела Михаила и Марии Египетской.
Елена Земляникина-Крылатова — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, исполнительница романсов. Родилась 17 декабря 1958 года в актерской семье Любови Стриженовой и Владимира Земляникина.
Сниматься в кино начала в 1980-х — в эпизодических ролях в фильмах "Детский мир", "Конец бабьего лета", "Хозяйка детского дома", "Семья вурдалаков", "Опознание" и других.
В Институте культуры и искусств МГПУ Елена Земляникина преподавала актерское мастерство, сценическую речь, историю театра.
 
МоскваЛюбовь Стриженова (народная артистка РФ)Александр СтриженовВладимир ЗемляникинМГПУ
 
 
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