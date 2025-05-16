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Дочь Любови Стриженовой трагически погибла в ДТП
Дочь Любови Стриженовой трагически погибла в ДТП - РИА Новости, 16.05.2025
Дочь Любови Стриженовой трагически погибла в ДТП
Актриса театра и кино Елена Земляникина, дочь актрисы Любови Стриженовой и сестра режиссера Александра Стриженова, трагически погибла на 67-м году жизни,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T00:45:00+03:00
2025-05-16T00:45:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Актриса театра и кино Елена Земляникина, дочь актрисы Любови Стриженовой и сестра режиссера Александра Стриженова, трагически погибла на 67-м году жизни, сообщила пресс-служба Московского городского педагогического университета, в котором она преподавала."Четырнадцатого мая 2025 года на 67-м году жизни трагически погибла Елена Владимировна Земляникина, старший преподаватель департамента социально-культурной деятельности и сценических искусств Института культуры и искусств МГПУ, актриса театра и кино", — говорится в сообщении.По данным портала "Кино-театр.ру", Земляникина погибла в ДТП.Прощание с актрисой пройдет 17 мая в московском храме Архангела Михаила и Марии Египетской.Елена Земляникина-Крылатова — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, исполнительница романсов. Родилась 17 декабря 1958 года в актерской семье Любови Стриженовой и Владимира Земляникина.Сниматься в кино начала в 1980-х — в эпизодических ролях в фильмах "Детский мир", "Конец бабьего лета", "Хозяйка детского дома", "Семья вурдалаков", "Опознание" и других.В Институте культуры и искусств МГПУ Елена Земляникина преподавала актерское мастерство, сценическую речь, историю театра.
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москва, любовь стриженова (народная артистка рф), александр стриженов, владимир земляникин, мгпу
Москва, Любовь Стриженова (народная артистка РФ), Александр Стриженов, Владимир Земляникин, МГПУ
Дочь Любови Стриженовой трагически погибла в ДТП
Дочь Стриженовой Елена Земляникина трагически погибла в ДТП на 67-м году жизни