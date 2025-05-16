СМИ: в Афганистане начались аресты пользователей TikTok
В Афганистане начались аресты пользователей соцсетей и геймерских платформ
Представители движения "Талибан". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В Афганистане начались аресты пользователей социальных сетей и геймерских платформ, которых министерство поощрения добродетели и предотвращения порока обвиняет в "противозаконной деятельности", сообщил в пятницу новостной портал Khaama press.
По данным издания, пресс-секретарь министерства Саиф Уль-Ислам Хайбер опубликовал видеоролики, на которых два пользователя видеоплатформы TikTok выражают сожаление о своих действиях на кинокамеру. Один из них - известный блогер Харун Пакора в видеоролике, предположительно снятом под принуждением, признается сотрудникам министерства в том, что его арест связан с общением с женщинами в TikTok. Он обещает прекратить подобные взаимодействия в будущем и призывает женщин, как в Афганистане, так и за его пределами, больше не присоединяться к его прямым эфирам. Пользователи в соцсетях сообщили, что Пакоре обрили голову во время задержания.
Тринадцатого мая 2025 года популярный TikTok-инфлюенсер из провинции Баглан Шир Али Мобарез, известный своими беззаботными и комедийными прямыми трансляциями в TikTok, также был задержан сотрудниками Главного управления разведки (GDI) по обвинению в "неподобающем поведении в социальных сетях", отмечает Khaama press.
Одиннадцатого мая 2025 года министерство поощрения добродетели и предотвращения порока выступило с заявлением, в котором предупредило, что использование социальных сетей в "неэтичных и незаконных целях" повлечет за собой юридические последствия. Министерство конкретно нацелилось на TikTok и PUBG, запретив эти платформы в Афганистане еще в 2023 году и утверждая, что они "вводят в заблуждение и развращают молодежь", отмечает издание.
По данным Khaama press, поскольку рынок труда в Афганистане после смены власти в 2021 году стал слишком мал, многие молодые люди обратились к социальным сетям и видеоплатформам, таким как TikTok и YouTube, в поиске альтернативных источников дохода. Однако начавшиеся репрессии в отношении пользователей соцсетей могут лишить их одного из немногих оставшихся средств к существованию, отмечает издание.
Усиление контроля властей над социальными сетями и цифровыми платформами свидетельствует об общей тенденции усиления цензуры в Афганистане и попытках режима талибов организовать онлайн-деятельность в соответствии с провозглашенными им идеологическими и религиозными ценностями, отмечает портал.