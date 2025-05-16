https://ria.ru/20250516/administratsija-2017281198.html

Почти 600 сотрудников "Голоса Америки"* уволили в четверг

Почти 600 сотрудников "Голоса Америки"* уволили в четверг - РИА Новости, 16.05.2025

Почти 600 сотрудников "Голоса Америки"* уволили в четверг

Администрация президента США Дональда Трампа уволила в четверг почти 600 работников радиостанции "Голос Америки"*, ранее лишившейся правительственных грантов,... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:20:00+03:00

2025-05-16T10:20:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уволила в четверг почти 600 работников радиостанции "Голос Америки"*, ранее лишившейся правительственных грантов, сообщает американская газета New York Times. В начале мая агентство Рейтер сообщило, что апелляционный суд в США отменил решение судьи о восстановлении сотрудников "Голоса Америки"* на работе. До этого в середине марта директор "Голоса Америки"* Майкл Абрамовиц заявил, что почти весь персонал радиостанции в количестве более 1,3 тысячи человек был отправлен в административные отпуска, а само СМИ "замолкает". "В четверг администрация Трампа уволила почти 600 сотрудников "Голоса Америки"*... Увольнения коснулись контрактных служащих, преимущественно журналистов, но также и некоторых административных работников, что составляет более трети персонала ("Голоса Америки"* - ред.)", - говорится в публикации издания. Директор "Голоса Америки"* Майкл Абрамовиц в электронном письме сотрудникам назвал увольнения "необъяснимыми". Как отмечает New York Times, некоторые из уволенных журналистов должны будут покинуть США до конца июня, так как их иммиграционный статус был связан с работой в новостной организации. По словам старшего советника Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Кэри Лейк, сотрудники СМИ были уволены в соответствии с законными полномочиями администрации президента Штатов и плановым "сокращением федеральной бюрократии". В конце апреля американский федеральный судья Ройс Ламберт обязал правительство восстановить деятельность Агентства США по глобальным медиа (USAGM), в состав которого входит радиостанция "Голос Америки"*, а также повторно нанять всех сотрудников агентства. Решение было принято в ходе рассмотрения иска, поданного рядом сотрудников "Голоса Америки"* в связи с решением о расформировании USAGM. Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.* СМИ, признанное в России иноагентом.** Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией

https://ria.ru/20250301/tramp-2002478997.html

https://ria.ru/20250316/ssha-2005265854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, дональд трамп