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Почти 600 сотрудников "Голоса Америки"* уволили в четверг - РИА Новости, 16.05.2025
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10:20 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/administratsija-2017281198.html
Почти 600 сотрудников "Голоса Америки"* уволили в четверг
Почти 600 сотрудников "Голоса Америки"* уволили в четверг - РИА Новости, 16.05.2025
Почти 600 сотрудников "Голоса Америки"* уволили в четверг
Администрация президента США Дональда Трампа уволила в четверг почти 600 работников радиостанции "Голос Америки"*, ранее лишившейся правительственных грантов,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:20:00+03:00
2025-05-16T10:20:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уволила в четверг почти 600 работников радиостанции "Голос Америки"*, ранее лишившейся правительственных грантов, сообщает американская газета New York Times. В начале мая агентство Рейтер сообщило, что апелляционный суд в США отменил решение судьи о восстановлении сотрудников "Голоса Америки"* на работе. До этого в середине марта директор "Голоса Америки"* Майкл Абрамовиц заявил, что почти весь персонал радиостанции в количестве более 1,3 тысячи человек был отправлен в административные отпуска, а само СМИ "замолкает". "В четверг администрация Трампа уволила почти 600 сотрудников "Голоса Америки"*... Увольнения коснулись контрактных служащих, преимущественно журналистов, но также и некоторых административных работников, что составляет более трети персонала ("Голоса Америки"* - ред.)", - говорится в публикации издания. Директор "Голоса Америки"* Майкл Абрамовиц в электронном письме сотрудникам назвал увольнения "необъяснимыми". Как отмечает New York Times, некоторые из уволенных журналистов должны будут покинуть США до конца июня, так как их иммиграционный статус был связан с работой в новостной организации. По словам старшего советника Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Кэри Лейк, сотрудники СМИ были уволены в соответствии с законными полномочиями администрации президента Штатов и плановым "сокращением федеральной бюрократии". В конце апреля американский федеральный судья Ройс Ламберт обязал правительство восстановить деятельность Агентства США по глобальным медиа (USAGM), в состав которого входит радиостанция "Голос Америки"*, а также повторно нанять всех сотрудников агентства. Решение было принято в ходе рассмотрения иска, поданного рядом сотрудников "Голоса Америки"* в связи с решением о расформировании USAGM. Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.* СМИ, признанное в России иноагентом.** Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
https://ria.ru/20250301/tramp-2002478997.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дональд Трамп
Почти 600 сотрудников "Голоса Америки"* уволили в четверг

NYT: администрация Трампа уволила почти 600 сотрудников "Голоса Америки"

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкШтаб-квартира радиостанции "Голос Америки"* в Вашингтоне
Штаб-квартира радиостанции Голос Америки* в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Штаб-квартира радиостанции "Голос Америки"* в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уволила в четверг почти 600 работников радиостанции "Голос Америки"*, ранее лишившейся правительственных грантов, сообщает американская газета New York Times.
В начале мая агентство Рейтер сообщило, что апелляционный суд в США отменил решение судьи о восстановлении сотрудников "Голоса Америки"* на работе. До этого в середине марта директор "Голоса Америки"* Майкл Абрамовиц заявил, что почти весь персонал радиостанции в количестве более 1,3 тысячи человек был отправлен в административные отпуска, а само СМИ "замолкает".
Ричард Гренелл - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Гренелл высказался про увольнение сотрудников "Голоса Америки"*
1 марта, 17:49
"В четверг администрация Трампа уволила почти 600 сотрудников "Голоса Америки"*... Увольнения коснулись контрактных служащих, преимущественно журналистов, но также и некоторых административных работников, что составляет более трети персонала ("Голоса Америки"* - ред.)", - говорится в публикации издания.
Директор "Голоса Америки"* Майкл Абрамовиц в электронном письме сотрудникам назвал увольнения "необъяснимыми".
Как отмечает New York Times, некоторые из уволенных журналистов должны будут покинуть США до конца июня, так как их иммиграционный статус был связан с работой в новостной организации.
По словам старшего советника Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Кэри Лейк, сотрудники СМИ были уволены в соответствии с законными полномочиями администрации президента Штатов и плановым "сокращением федеральной бюрократии".
Штаб-квартира радиостанции Голос Америки* в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Директор "Голоса Америки"* заявил, что СМИ замолкает
16 марта, 02:34
В конце апреля американский федеральный судья Ройс Ламберт обязал правительство восстановить деятельность Агентства США по глобальным медиа (USAGM), в состав которого входит радиостанция "Голос Америки"*, а также повторно нанять всех сотрудников агентства. Решение было принято в ходе рассмотрения иска, поданного рядом сотрудников "Голоса Америки"* в связи с решением о расформировании USAGM.
Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио свободная Европа/Радио Свобода"** и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
* СМИ, признанное в России иноагентом.
** Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
Здание Голоса Америки** (признано в РФ СМИ-иноагентом) в Вашингтоне. 17 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В ЕС отреагировали на решение США по "Радио Свобода"* и "Голосу Америки"**
17 марта, 14:39
 
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