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Путин присвоил первому замглавы МВД звание генерал-полковника полиции - РИА Новости, 15.05.2025
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15:56 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/zvanie-2017139965.html
Путин присвоил первому замглавы МВД звание генерал-полковника полиции
Путин присвоил первому замглавы МВД звание генерал-полковника полиции - РИА Новости, 15.05.2025
Путин присвоил первому замглавы МВД звание генерал-полковника полиции
Президент России Владимир Путин присвоил первому замглавы МВД РФ - главе Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрею Кикотю... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:56:00+03:00
2025-05-15T15:56:00+03:00
россия
владимир путин
андрей кикоть
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил первому замглавы МВД РФ - главе Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрею Кикотю специальное звание генерал-полковника полиции, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В апреле сообщалось, что Путин назначил занимавшего пост замгенпрокурора Андрея Кикотя первым заместителем главы МВД РФ - главой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. "Присвоить специальное звание генерал-полковника полиции Кикотю Андрею Владимировичу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250505/putin-2015139874.html
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россия, владимир путин, андрей кикоть, общество
Россия, Владимир Путин, Андрей Кикоть, Общество
Путин присвоил первому замглавы МВД звание генерал-полковника полиции

Путин присвоил первому замглавы МВД Кикотю спецзвание генерал-полковника полиции

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил первому замглавы МВД РФ - главе Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андрею Кикотю специальное звание генерал-полковника полиции, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В апреле сообщалось, что Путин назначил занимавшего пост замгенпрокурора Андрея Кикотя первым заместителем главы МВД РФ - главой Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.
"Присвоить специальное звание генерал-полковника полиции Кикотю Андрею Владимировичу", - говорится в документе.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Путин присвоил звания высших офицеров группе военнослужащих
5 мая, 18:38
 
РоссияВладимир ПутинАндрей КикотьОбщество
 
 
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