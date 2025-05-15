https://ria.ru/20250515/zhurnalisty-2017149355.html
Украинские журналисты приехали к месту переговоров в Стамбуле
Украинские журналисты приехали к месту переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Украинские журналисты приехали к месту переговоров в Стамбуле
Украинские журналисты в небольшом количестве прибыли к месту предстоящих переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:31:00+03:00
2025-05-15T16:31:00+03:00
2025-05-15T16:33:00+03:00
россия
украина
турция
владимир путин
дмитрий песков
владимир мединский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017149530_0:0:2947:1658_1920x0_80_0_0_3dfdf0995c97192c3376aa4b6824ccb6.jpg
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Украинские журналисты в небольшом количестве прибыли к месту предстоящих переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017115121.html
россия
украина
турция
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017149530_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_01fe67b6c06776af45257a8298a4659d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, турция, владимир путин, дмитрий песков, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, стамбул
Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Стамбул
Украинские журналисты приехали к месту переговоров в Стамбуле
Украинские журналисты прибыли к месту переговоров России и Украины в Стамбуле