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Украинские журналисты приехали к месту переговоров в Стамбуле

Украинские журналисты приехали к месту переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

Украинские журналисты приехали к месту переговоров в Стамбуле

Украинские журналисты в небольшом количестве прибыли к месту предстоящих переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:31:00+03:00

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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Украинские журналисты в небольшом количестве прибыли к месту предстоящих переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

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