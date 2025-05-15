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Украинские журналисты приехали к месту переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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16:31 15.05.2025 (обновлено: 16:33 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zhurnalisty-2017149355.html
Украинские журналисты приехали к месту переговоров в Стамбуле
Украинские журналисты приехали к месту переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
Украинские журналисты приехали к месту переговоров в Стамбуле
Украинские журналисты в небольшом количестве прибыли к месту предстоящих переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.05.2025
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Украинские журналисты в небольшом количестве прибыли к месту предстоящих переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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россия, украина, турция, владимир путин, дмитрий песков, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, стамбул
Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Стамбул
Украинские журналисты приехали к месту переговоров в Стамбуле

Украинские журналисты прибыли к месту переговоров России и Украины в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Украинские журналисты в небольшом количестве прибыли к месту предстоящих переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины пройдут в четверг после обеда там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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