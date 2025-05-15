https://ria.ru/20250515/zhiteli-2017177741.html

Жители Терского района КБР передали продукты бойцам в зону СВО

Жители Терского района КБР передали продукты бойцам в зону СВО - РИА Новости, 15.05.2025

Жители Терского района КБР передали продукты бойцам в зону СВО

Жители Терского района Кабардино-Балкарии доставили очередной гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции, в него вошли продукты питания и... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:53:00+03:00

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2025-05-15T17:53:00+03:00

надежные люди

терский район

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сво

гуманитарная помощь

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НАЛЬЧИК, 15 мая – РИА Новости. Жители Терского района Кабардино-Балкарии доставили очередной гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции, в него вошли продукты питания и средства гигиены, сообщила администрация главы региона. "Груз преимущественно состоит из продуктов от местных производителей: копченое мясо и птица, сезонные овощи и фрукты, консервы, молочная продукция, бутилированная вода, чай, кофе, бакалея, сладости и домашняя выпечка. Также передали средства гигиены и белье", - говорится в сообщении. В сборе помощи бойцам участвовали главы и жители населенных пунктов Терского района, координатором акции стала руководитель инициативной группы "Поможем воинам СВО" Марина Желихажева. "Общая стоимость груза - более 500 тысяч рублей", - отметили в администрации. Там также напомнили, что поддержка военнослужащих - участников СВО из Кабардино-Балкарии осуществляется на регулярной основе и находится на контроле главы республики Казбека Кокова.

https://ria.ru/20250515/pomosch-2017140796.html

терский район

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

терский район, казбек коков, сво, гуманитарная помощь