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Житель Сахалина получил $10 тысяч за помощь "крабовому королю" Кану - РИА Новости, 15.05.2025
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04:04 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/zhitel-2017016568.html
Житель Сахалина получил $10 тысяч за помощь "крабовому королю" Кану
Житель Сахалина получил $10 тысяч за помощь "крабовому королю" Кану - РИА Новости, 15.05.2025
Житель Сахалина получил $10 тысяч за помощь "крабовому королю" Кану
Житель Сахалина Дмитрий Поляков, который, по версии следствия, в 2010 году помог "крабовому королю" Олегу Кану организовать убийство бизнесмена, получил за свои РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T04:04:00+03:00
2025-05-15T04:04:00+03:00
южно-сахалинск
владивосток
россия
олег кан
генеральная прокуратура рф
происшествия
сахалин
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Житель Сахалина Дмитрий Поляков, который, по версии следствия, в 2010 году помог "крабовому королю" Олегу Кану организовать убийство бизнесмена, получил за свои услуги 10 тысяч долларов, следует из материалов суда в Приморском крае, которые имеются в распоряжении РИА Новости. В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По версии следствия, Кан считал Пхиденко причастным к покушению на его жизнь. В августе-октябре 2010 года фигурант подыскал исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его. Поляков был осужден в 2011 году. "За содействие совершению убийства (Поляков – ред.) через неустановленное лицо в аэропорту Южно-Сахалинска получил от Кана О.К. денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США", - говорится в материалах суда. Также там указано, что на допросах в 2013 и 2018 годах Кан заявил, что "какое-либо вознаграждение Полякову он не выплачивал", также он отрицал, что организовал убийство Пхиденко. Кроме того, в материалах суда говорится, что Поляков знал, что Кан объявил вознаграждение за информацию о покушении на его жизнь в 2005 году в Южно-Сахалинске. "Желая получить его, (Поляков), находясь в Южно-Сахалинске, зафиксировал при помощи специального технического устройства с функциями скрытой видео- и аудиозаписи разговор с (Пхиденко – ред.), в котором последний сообщил о своей причастности и роли в организации покушения на убийство", - говорится в материалах суда. Отмечается, что после Поляков передал запись Кану, а тот пообещал ему "помощь в трудоустройстве и денежное вознаграждение" за содействие. В октябре 2024 года Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты Кана на приговор по делу об убийстве, он вступил в законную силу. Адвокат подал жалобу в Верховный суд РФ. Также Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в составе преступной организации в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в почти 9,3 миллиона рублей. Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
https://ria.ru/20250515/kan-2017015051.html
https://ria.ru/20250512/prigovor--2016489494.html
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южно-сахалинск, владивосток, россия, олег кан, генеральная прокуратура рф, происшествия, сахалин
Южно-Сахалинск, Владивосток, Россия, Олег Кан, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Сахалин
Житель Сахалина получил $10 тысяч за помощь "крабовому королю" Кану

Житель Сахалина, помогавший Олегу Кану, получил за услуги $10 тысяч

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Житель Сахалина Дмитрий Поляков, который, по версии следствия, в 2010 году помог "крабовому королю" Олегу Кану организовать убийство бизнесмена, получил за свои услуги 10 тысяч долларов, следует из материалов суда в Приморском крае, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По версии следствия, Кан считал Пхиденко причастным к покушению на его жизнь. В августе-октябре 2010 года фигурант подыскал исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану "Три Богатыря", киллер тремя выстрелами застрелил его. Поляков был осужден в 2011 году.
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03:19
"За содействие совершению убийства (Поляков – ред.) через неустановленное лицо в аэропорту Южно-Сахалинска получил от Кана О.К. денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США", - говорится в материалах суда.
Также там указано, что на допросах в 2013 и 2018 годах Кан заявил, что "какое-либо вознаграждение Полякову он не выплачивал", также он отрицал, что организовал убийство Пхиденко.
Кроме того, в материалах суда говорится, что Поляков знал, что Кан объявил вознаграждение за информацию о покушении на его жизнь в 2005 году в Южно-Сахалинске.
"Желая получить его, (Поляков), находясь в Южно-Сахалинске, зафиксировал при помощи специального технического устройства с функциями скрытой видео- и аудиозаписи разговор с (Пхиденко – ред.), в котором последний сообщил о своей причастности и роли в организации покушения на убийство", - говорится в материалах суда. Отмечается, что после Поляков передал запись Кану, а тот пообещал ему "помощь в трудоустройстве и денежное вознаграждение" за содействие.
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В октябре 2024 года Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты Кана на приговор по делу об убийстве, он вступил в законную силу. Адвокат подал жалобу в Верховный суд РФ.
Также Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в составе преступной организации в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в почти 9,3 миллиона рублей.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
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Защита генерала Попова обжаловала приговор
6 мая, 12:28
 
Южно-СахалинскВладивостокРоссияОлег КанГенеральная прокуратура РФПроисшествияСахалин
 
 
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