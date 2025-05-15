СМИ разоблачили подлый замысел Зеленского в отношении переговоров
L'AntiDiplomatico: Зеленский согласился на переговоры, чтобы потянуть время
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский согласился на участие Украины в переговорах с Россией в Стамбуле, чтобы выиграть время, пишет L'AntiDiplomatico.
"Решение Зеленского принять участие в переговорах, мотивированное "уважением" к Трампу и президенту Турции Эрдогану, больше похоже на попытку выиграть время, чем на истинную открытость. Его настойчивое желание иметь дело только с Путиным, который не прилетел в Стамбул, и предвзятые условия, связанные с признанием территорий, выглядят как стратегия по подрыву процесса, что еще больше осложняет диалог", — говорится в публикации.
В Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула. Планировавшиеся в четверг контакты между делегациями не состоялись, ожидается, что они пройдут в пятницу.
На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.