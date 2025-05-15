https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017206031.html

Новое заявление Зеленского о переговорах с Путиным вызвало ярость в Китае

Новое заявление Зеленского о переговорах с Путиным вызвало ярость в Китае - РИА Новости, 15.05.2025

Новое заявление Зеленского о переговорах с Путиным вызвало ярость в Китае

Заявление Владимира Зеленского о том, что он ждет от Китая ответной "услуги" за то, что Киев не исполнил угрозу об атаке на парад Победы в Москве, вызвало... РИА Новости, 15.05.2025

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2025-05-15T20:03:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о том, что он ждет от Китая ответной "услуги" за то, что Киев не исполнил угрозу об атаке на парад Победы в Москве, вызвало возмущение у китайских читателей, комментарии они оставили в блоге на портале Tencent."Китай ничего не должен Украине, только Украина должна Китаю. Сначала верните миллиардные долги, а потом уже говорите о других вещах", — написал один из комментаторов."ЕС и США больше не интересна Украина, и Зеленскому остается развлекаться в одиночестве", — отметил другой."Китай всегда был расположен к украинскому народу. Но Зеленский в отчаянии пытается очернить Китай и вводит санкции против китайских компаний, что позорно и отвратительно", — поделился мнением еще один пользователь."Зеленский всегда чувствует, что весь мир ему что-то должен, это невероятно бесит", — заключил читатель.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии президента России на переговорах в Турции.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, китай, россия, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, евросоюз