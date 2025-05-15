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Зеленский: украинские представители будут в Стамбуле 15 мая

Зеленский: украинские представители будут в Стамбуле 15 мая - РИА Новости, 15.05.2025

Зеленский: украинские представители будут в Стамбуле 15 мая

Владимир Зеленский заявил, что представители Украины будут в четверг на переговорах в Стамбуле, по его словам, кто-то из делегации уже там находится. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:33:00+03:00

2025-05-15T17:33:00+03:00

2025-05-15T19:05:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что представители Украины будут в четверг на переговорах в Стамбуле, по его словам, кто-то из делегации уже там находится."Наша команда, да, она будет в Стамбуле, и там, мне кажется, уже кто-то есть, они в Стамбуле уже сегодня и будут на всякий случай завтра", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Анкаре.В четверг Зеленский прибыл в Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже он заявил, что на переговоры с РФ в Стамбул направлена украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины ожидаются в четверг там же, где и в 2022 году - в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский ранее в четверг Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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