Рейтинг@Mail.ru
Журналист рассказал об истерике Зеленского из-за переговоров - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 15.05.2025 (обновлено: 15:04 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017115835.html
Журналист рассказал об истерике Зеленского из-за переговоров
Журналист рассказал об истерике Зеленского из-за переговоров - РИА Новости, 15.05.2025
Журналист рассказал об истерике Зеленского из-за переговоров
Владимир Зеленский впал в истерику на фоне российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:57:00+03:00
2025-05-15T15:04:00+03:00
в мире
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
владимир зеленский
россия
украина
турция
владимир путин
чей боуз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017118045_0:0:2216:1246_1920x0_80_0_0_d153c5ff3ace2291e45b18ee851f088e.jpg
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский впал в истерику на фоне российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Наркофюрер (Зеленский. — Прим. ред.) устроил истерику в Турции. Президент Путин предложил сторонам встретиться в Турции. Он не говорил, что будет там присутствовать. Это очередная сфабрикованная реальность западных СМИ и их марионеток в Киеве", — написал он.Так журналист прокомментировал слова главы киевского режима, назвавшего уровень российской делегации в Стамбуле бутафорным.Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Российскую делегацию, как и в 2022-м, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017108308.html
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
россия
украина
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017118045_0:0:2162:1621_1920x0_80_0_0_016c18bffc08e0f817523a28e2665411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир зеленский, россия, украина, турция, владимир путин, чей боуз, стамбул
В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Чей Боуз, Стамбул
Журналист рассказал об истерике Зеленского из-за переговоров

Журналист Боуз: Зеленский закатил истерику из-за переговоров в Стамбуле

© Getty Images / Anadolu/Muhammed Selim KorkutataВладимир Зеленский после прибытия в Анкару. 15 мая 2025
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Muhammed Selim Korkutata
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару. 15 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский впал в истерику на фоне российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Наркофюрер (Зеленский. — Прим. ред.) устроил истерику в Турции. Президент Путин предложил сторонам встретиться в Турции. Он не говорил, что будет там присутствовать. Это очередная сфабрикованная реальность западных СМИ и их марионеток в Киеве", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
"Это война". Слова Зеленского о российской делегации вызвали ярость в Киеве
Вчера, 14:35
Так журналист прокомментировал слова главы киевского режима, назвавшего уровень российской делегации в Стамбуле бутафорным.
Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Российскую делегацию, как и в 2022-м, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
В миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир ЗеленскийРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинЧей БоузСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала