https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017115835.html
Журналист рассказал об истерике Зеленского из-за переговоров
Журналист рассказал об истерике Зеленского из-за переговоров - РИА Новости, 15.05.2025
Журналист рассказал об истерике Зеленского из-за переговоров
Владимир Зеленский впал в истерику на фоне российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:57:00+03:00
2025-05-15T14:57:00+03:00
2025-05-15T15:04:00+03:00
в мире
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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чей боуз
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский впал в истерику на фоне российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Наркофюрер (Зеленский. — Прим. ред.) устроил истерику в Турции. Президент Путин предложил сторонам встретиться в Турции. Он не говорил, что будет там присутствовать. Это очередная сфабрикованная реальность западных СМИ и их марионеток в Киеве", — написал он.Так журналист прокомментировал слова главы киевского режима, назвавшего уровень российской делегации в Стамбуле бутафорным.Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Российскую делегацию, как и в 2022-м, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017108308.html
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в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир зеленский, россия, украина, турция, владимир путин, чей боуз, стамбул
В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Турция, Владимир Путин, Чей Боуз, Стамбул
Журналист рассказал об истерике Зеленского из-за переговоров
Журналист Боуз: Зеленский закатил истерику из-за переговоров в Стамбуле