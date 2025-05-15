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"Это война". Слова Зеленского о российской делегации вызвали ярость в Киеве - РИА Новости, 15.05.2025
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14:35 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017108308.html
"Это война". Слова Зеленского о российской делегации вызвали ярость в Киеве
"Это война". Слова Зеленского о российской делегации вызвали ярость в Киеве - РИА Новости, 15.05.2025
"Это война". Слова Зеленского о российской делегации вызвали ярость в Киеве
Владимир Зеленский будет пытаться сорвать российско-украинские мирные переговоры в Стамбуле, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:35:00+03:00
2025-05-15T14:35:00+03:00
в мире
украина
россия
артем дмитрук
владимир зеленский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский будет пытаться сорвать российско-украинские мирные переговоры в Стамбуле, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Зеленский любыми способами пытается сорвать переговоры. Все, кто по-настоящему стремится к прекращению конфликта, должны понять: главная проблема — это Зеленский. Пока этот фактор не будет устранен, любые усилия — бесполезны! Зеленский — это война!" — написал он.Так политик отреагировал на слова главы киевского режима, назвавшего уровень российской делегации в Стамбуле бутафорным.Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Российскую делегацию, как и в 2022-м, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html
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в мире, украина, россия, артем дмитрук, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Россия, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Это война". Слова Зеленского о российской делегации вызвали ярость в Киеве

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский хочет сорвать переговоры в Стамбуле

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский будет пытаться сорвать российско-украинские мирные переговоры в Стамбуле, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Зеленский любыми способами пытается сорвать переговоры. Все, кто по-настоящему стремится к прекращению конфликта, должны понять: главная проблема — это Зеленский. Пока этот фактор не будет устранен, любые усилия — бесполезны! Зеленский — это война!" — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Так политик отреагировал на слова главы киевского режима, назвавшего уровень российской делегации в Стамбуле бутафорным.
Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Российскую делегацию, как и в 2022-м, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Стамбул ждет Путина и Трампа
14 мая, 23:14
 
В миреУкраинаРоссияАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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