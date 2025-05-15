https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017080351.html

Захарова назвала Зеленского клоуном и неудачником

Захарова назвала Зеленского клоуном и неудачником - РИА Новости, 15.05.2025

Захарова назвала Зеленского клоуном и неудачником

Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга резко ответила на заявление Владимира Зеленского о бутафорном уровне российской делегации на... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:38:00+03:00

2025-05-15T12:38:00+03:00

2025-05-15T15:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

стамбул

мария захарова

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга резко ответила на заявление Владимира Зеленского о бутафорном уровне российской делегации на переговорах в Стамбуле. "Кто использует слово "бутафорный"? Клоун? Неудачник?" — сказала она.Дипломат задалась вопросом, как человек, приведший к власти благодаря информационным технологиям и колоссальным капиталовложениям, может подвергать сомнениям профессионализм кого бы то ни было. "Это человек, который не имеет права так говорить о высочайших профессионалах своего дела. Мало того переговорная команда, это делегация, как это и было объявлено, именно слово делегация звучало в соответствующих предложениях России, именно она три года назад дала этому самому по-настоящему бутафорному шанс на сохранение и своей страны, и своего народа, который он так же бездарно, потому что бутафорный, не использовал", — заключила представитель внешнеполитического ведомства.Сегодня впервые с 2022 года в Стамбуле ожидаются переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и три года назад, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре города. Первоначально сообщалось, что переговоры начнутся утром, но по инициативе турецкой стороны их перенесли на вторую половину дня.Российскую делегацию, как и три года назад, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.Кроме того, президент Владимир Путин утвердил состав экспертов: это первый заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий, чтобы переговоры в Стамбуле были результативными.

https://ria.ru/20250515/zakharova-2017080219.html

https://ria.ru/20250515/ryabkov-2017073366.html

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россия, стамбул, мария захарова, владимир зеленский