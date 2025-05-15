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Захарова назвала Зеленского клоуном и неудачником - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 15.05.2025 (обновлено: 15:51 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017080351.html
Захарова назвала Зеленского клоуном и неудачником
Захарова назвала Зеленского клоуном и неудачником - РИА Новости, 15.05.2025
Захарова назвала Зеленского клоуном и неудачником
Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга резко ответила на заявление Владимира Зеленского о бутафорном уровне российской делегации на... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:38:00+03:00
2025-05-15T15:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга резко ответила на заявление Владимира Зеленского о бутафорном уровне российской делегации на переговорах в Стамбуле. &quot;Кто использует слово &quot;бутафорный&quot;? Клоун? Неудачник?&quot; — сказала она.Дипломат задалась вопросом, как человек, приведший к власти благодаря информационным технологиям и колоссальным капиталовложениям, может подвергать сомнениям профессионализм кого бы то ни было. &quot;Это человек, который не имеет права так говорить о высочайших профессионалах своего дела. Мало того переговорная команда, это делегация, как это и было объявлено, именно слово делегация звучало в соответствующих предложениях России, именно она три года назад дала этому самому по-настоящему бутафорному шанс на сохранение и своей страны, и своего народа, который он так же бездарно, потому что бутафорный, не использовал&quot;, — заключила представитель внешнеполитического ведомства.Сегодня впервые с 2022 года в Стамбуле ожидаются переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и три года назад, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре города. Первоначально сообщалось, что переговоры начнутся утром, но по инициативе турецкой стороны их перенесли на вторую половину дня.Российскую делегацию, как и три года назад, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.Кроме того, президент Владимир Путин утвердил состав экспертов: это первый заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий, чтобы переговоры в Стамбуле были результативными.
https://ria.ru/20250515/zakharova-2017080219.html
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россия, стамбул, мария захарова, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Захарова назвала Зеленского клоуном и неудачником

Захарова жестко ответила Зеленскому, назвавшему бутафорной делегацию РФ в Турции

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга резко ответила на заявление Владимира Зеленского о бутафорном уровне российской делегации на переговорах в Стамбуле.
«

"Кто использует слово "бутафорный"? Клоун? Неудачник?" — сказала она.

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Дипломат задалась вопросом, как человек, приведший к власти благодаря информационным технологиям и колоссальным капиталовложениям, может подвергать сомнениям профессионализм кого бы то ни было.
«

"Это человек, который не имеет права так говорить о высочайших профессионалах своего дела. Мало того переговорная команда, это делегация, как это и было объявлено, именно слово делегация звучало в соответствующих предложениях России, именно она три года назад дала этому самому по-настоящему бутафорному шанс на сохранение и своей страны, и своего народа, который он так же бездарно, потому что бутафорный, не использовал", — заключила представитель внешнеполитического ведомства.

Сегодня впервые с 2022 года в Стамбуле ожидаются переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и три года назад, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре города. Первоначально сообщалось, что переговоры начнутся утром, но по инициативе турецкой стороны их перенесли на вторую половину дня.
Российскую делегацию, как и три года назад, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
Кроме того, президент Владимир Путин утвердил состав экспертов: это первый заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий, чтобы переговоры в Стамбуле были результативными.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
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