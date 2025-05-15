https://ria.ru/20250515/zelenskiy--2017155909.html

Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией

Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией - РИА Новости, 15.05.2025

Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией

Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:48:00+03:00

2025-05-15T16:48:00+03:00

2025-05-15T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника."Сам Владимир Зеленский не поедет в Стамбул", — говорится в сообщении.Глава киевского режима заявил, что украинскую делегацию возглавит глава Минобороны Рустем Умеров. По словам Зеленского, в Турции они проведут встречу с "американской, турецкой и обязательно с российской стороной". Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула. Первоначально сообщалось, что переговоры начнутся утром, но по инициативе турецкой стороны их перенесли на вторую половину дня.Российскую делегацию, как и три года назад, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Сегодня ночью агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что хозяин Белого дома, ранее рассматривавший возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

https://ria.ru/20250515/erdogan-2017162546.html

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