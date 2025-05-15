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Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:48 15.05.2025 (обновлено: 17:15 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zelenskiy--2017155909.html
Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией
Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией - РИА Новости, 15.05.2025
Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией
Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T16:48:00+03:00
2025-05-15T17:15:00+03:00
россия
стамбул
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника."Сам Владимир Зеленский не поедет в Стамбул", — говорится в сообщении.Глава киевского режима заявил, что украинскую делегацию возглавит глава Минобороны Рустем Умеров. По словам Зеленского, в Турции они проведут встречу с "американской, турецкой и обязательно с российской стороной". Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула. Первоначально сообщалось, что переговоры начнутся утром, но по инициативе турецкой стороны их перенесли на вторую половину дня.Российскую делегацию, как и три года назад, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Сегодня ночью агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что хозяин Белого дома, ранее рассматривавший возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250515/erdogan-2017162546.html
https://ria.ru/20250514/stambul-2016999482.html
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россия, стамбул, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир мединский
Россия, Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Украина, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Мединский
Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией

Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский после прибытия в Анкару
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский после прибытия в Анкару
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
"Сам Владимир Зеленский не поедет в Стамбул", — говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
Глава киевского режима заявил, что украинскую делегацию возглавит глава Минобороны Рустем Умеров. По словам Зеленского, в Турции они проведут встречу с "американской, турецкой и обязательно с российской стороной".
Сегодня в Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула. Первоначально сообщалось, что переговоры начнутся утром, но по инициативе турецкой стороны их перенесли на вторую половину дня.
Российскую делегацию, как и три года назад, возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее входят также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Эрдоган и Зеленский обсудили усилия по завершению украинского конфликта
Вчера, 17:06
На прошлой неделе российский лидер предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Зеленский ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Сегодня ночью агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что хозяин Белого дома, ранее рассматривавший возможность тоже поехать в Турцию для участия в переговорах, отказался от такой идеи.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Стамбул ждет Путина и Трампа
14 мая, 23:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир Мединский
 
 
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