https://ria.ru/20250515/zapad-2017086155.html
Запад пытается столкнуть Индию и Китай, заявил Лавров
Запад пытается столкнуть Индию и Китай, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025
Запад пытается столкнуть Индию и Китай, заявил Лавров
Запад пытается столкнуть Индию и Китай, называя Азиатско-Тихоокеанский регион Индо-Тихоокеанским, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:59:00+03:00
2025-05-15T12:59:00+03:00
2025-05-15T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Запад пытается столкнуть Индию и Китай, называя Азиатско-Тихоокеанский регион Индо-Тихоокеанским, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "То, что сейчас происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который для придания своей политики четкой антикитайской направленности Запад стал называть Индо-Тихоокеанским регионом, рассчитывая тем самым дополнительно получить возможность сталкивать наших великих друзей и соседей: Индию и Китай", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.
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в мире, индия, китай, россия, сергей лавров
В мире, Индия, Китай, Россия, Сергей Лавров
Запад пытается столкнуть Индию и Китай, заявил Лавров
Лавров: Запад пытается столкнуть Индию и Китай, называя АТР Индо-Тихоокеанским