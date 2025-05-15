https://ria.ru/20250515/zapad-2017086155.html

Запад пытается столкнуть Индию и Китай, заявил Лавров

Запад пытается столкнуть Индию и Китай, заявил Лавров - РИА Новости, 15.05.2025

Запад пытается столкнуть Индию и Китай, заявил Лавров

Запад пытается столкнуть Индию и Китай, называя Азиатско-Тихоокеанский регион Индо-Тихоокеанским, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:59:00+03:00

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в мире

индия

китай

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Запад пытается столкнуть Индию и Китай, называя Азиатско-Тихоокеанский регион Индо-Тихоокеанским, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "То, что сейчас происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который для придания своей политики четкой антикитайской направленности Запад стал называть Индо-Тихоокеанским регионом, рассчитывая тем самым дополнительно получить возможность сталкивать наших великих друзей и соседей: Индию и Китай", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.

https://ria.ru/20250514/asean-2016882317.html

индия

китай

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в мире, индия, китай, россия, сергей лавров