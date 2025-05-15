https://ria.ru/20250515/zamgubernatora-2017200219.html

Замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий покидает пост

Замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий покидает пост - РИА Новости, 15.05.2025

Замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий покидает пост

Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий покидает свой пост в связи с переходом на другое место работы, сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:29:00+03:00

2025-05-15T19:29:00+03:00

2025-05-15T19:33:00+03:00

политика

запорожская область

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий покидает свой пост в связи с переходом на другое место работы, сообщил глава региона Евгений Балицкий. "Антон Робертович Тицкий покидает пост заместителя губернатора Запорожской области в связи с переходом на другое место работы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, Тицкий приехал в Запорожскую область в самый непростой период, под его руководством реализованы важнейшие молодежные и социальные проекты. В свою очередь, сам Тицкий в своем Telegram-канале сообщил, что проработал в регионе три года, начиная с поста министра по молодежной политике. "Я принял новый вызов, но о продолжении своего пути расскажу позже", - подчеркнул Тицкий и добавил, что регион и его жители навсегда останутся в его сердце.

https://ria.ru/20250115/post-1993908888.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, запорожская область, евгений балицкий