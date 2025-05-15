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Замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий покидает пост - РИА Новости, 15.05.2025
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19:29 15.05.2025 (обновлено: 19:33 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zamgubernatora-2017200219.html
Замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий покидает пост
Замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий покидает пост - РИА Новости, 15.05.2025
Замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий покидает пост
Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий покидает свой пост в связи с переходом на другое место работы, сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:29:00+03:00
2025-05-15T19:33:00+03:00
политика
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий покидает свой пост в связи с переходом на другое место работы, сообщил глава региона Евгений Балицкий. "Антон Робертович Тицкий покидает пост заместителя губернатора Запорожской области в связи с переходом на другое место работы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, Тицкий приехал в Запорожскую область в самый непростой период, под его руководством реализованы важнейшие молодежные и социальные проекты. В свою очередь, сам Тицкий в своем Telegram-канале сообщил, что проработал в регионе три года, начиная с поста министра по молодежной политике. "Я принял новый вызов, но о продолжении своего пути расскажу позже", - подчеркнул Тицкий и добавил, что регион и его жители навсегда останутся в его сердце.
https://ria.ru/20250115/post-1993908888.html
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политика, запорожская область, евгений балицкий
Политика, Запорожская область, Евгений Балицкий
Замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий покидает пост

Замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий переходит на другое место работы

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramЗаместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий
Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий покидает свой пост в связи с переходом на другое место работы, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«
"Антон Робертович Тицкий покидает пост заместителя губернатора Запорожской области в связи с переходом на другое место работы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, Тицкий приехал в Запорожскую область в самый непростой период, под его руководством реализованы важнейшие молодежные и социальные проекты.
В свою очередь, сам Тицкий в своем Telegram-канале сообщил, что проработал в регионе три года, начиная с поста министра по молодежной политике.
"Я принял новый вызов, но о продолжении своего пути расскажу позже", - подчеркнул Тицкий и добавил, что регион и его жители навсегда останутся в его сердце.
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