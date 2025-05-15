https://ria.ru/20250515/zakharova-2017204619.html

Захарова упрекнула Зеленского в затягивании переговорного процесса

Захарова упрекнула Зеленского в затягивании переговорного процесса - РИА Новости, 15.05.2025

Захарова упрекнула Зеленского в затягивании переговорного процесса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Владимира Зеленского в затягивании переговорного процесса в Стамбуле. РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:52:00+03:00

2025-05-15T19:52:00+03:00

2025-05-15T23:47:00+03:00

россия

стамбул

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

мария захарова

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Владимира Зеленского в затягивании переговорного процесса в Стамбуле.Как указывает Захарова, Зеленский ранее заявил, что надеется на встречу делегаций России и Украины, для которой "все-таки появится время"."Скоро уже сутки, как российская делегация в Стамбуле. Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам", — написала она в своем Telegram-канале.Как, в свою очередь, заявлял советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, украинская делегация прибудет в Стамбул поздно вечером в четверг.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями России и Украины ожидаются в четверг, после обеда, там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация России настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017088908.html

https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, стамбул, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, мария захарова