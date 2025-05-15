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Захарова упрекнула Зеленского в затягивании переговорного процесса - РИА Новости, 15.05.2025
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19:52 15.05.2025 (обновлено: 23:47 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zakharova-2017204619.html
Захарова упрекнула Зеленского в затягивании переговорного процесса
Захарова упрекнула Зеленского в затягивании переговорного процесса - РИА Новости, 15.05.2025
Захарова упрекнула Зеленского в затягивании переговорного процесса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Владимира Зеленского в затягивании переговорного процесса в Стамбуле. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T19:52:00+03:00
2025-05-15T23:47:00+03:00
россия
стамбул
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
мария захарова
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Владимира Зеленского в затягивании переговорного процесса в Стамбуле.Как указывает Захарова, Зеленский ранее заявил, что надеется на встречу делегаций России и Украины, для которой "все-таки появится время".&quot;Скоро уже сутки, как российская делегация в Стамбуле. Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам&quot;, — написала она в своем Telegram-канале.Как, в свою очередь, заявлял советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, украинская делегация прибудет в Стамбул поздно вечером в четверг.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями России и Украины ожидаются в четверг, после обеда, там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация России настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017088908.html
https://ria.ru/20250514/putin-2016747486.html
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
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96
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россия, стамбул, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, мария захарова
Россия, Стамбул, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Мария Захарова
Захарова упрекнула Зеленского в затягивании переговорного процесса

Захарова: делегация РФ в Стамбуле скоро уже сутки ждет, пока клоун навыступается

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Владимира Зеленского в затягивании переговорного процесса в Стамбуле.
Как указывает Захарова, Зеленский ранее заявил, что надеется на встречу делегаций России и Украины, для которой "все-таки появится время".
Владимир Зеленский в Анкаре. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
СМИ заметили важную деталь во время прибытия Зеленского в Турцию
Вчера, 13:08
«

"Скоро уже сутки, как российская делегация в Стамбуле. Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам", — написала она в своем Telegram-канале.

Как, в свою очередь, заявлял советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, украинская делегация прибудет в Стамбул поздно вечером в четверг.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Только не это: перед переговорами в Стамбуле Путин рассказал про страх
14 мая, 08:00
Осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями России и Украины ожидаются в четверг, после обеда, там же, где и в 2022 году, — в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД России Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет представителей Украины.
Мединский в Стамбуле заявил, что российская официальная делегация утверждена распоряжением Путина и обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация России настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта, сказал Мединский.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
РоссияСтамбулУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Мария Захарова
 
 
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