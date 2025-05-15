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МИД: Россия оценит реакцию представителей Украины на конкретику в Стамбуле
МИД: Россия оценит реакцию представителей Украины на конкретику в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
МИД: Россия оценит реакцию представителей Украины на конкретику в Стамбуле
Российская сторона посмотрит, как представители Киева, больше всех кричавшего о мире и перемирии, отреагируют на конкретное предложение к работе на переговорах... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:55:00+03:00
2025-05-15T12:55:00+03:00
2025-05-15T12:55:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская сторона посмотрит, как представители Киева, больше всех кричавшего о мире и перемирии, отреагируют на конкретное предложение к работе на переговорах в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Готовы к работе, а дальше мы будем смотреть за тем, как будет себя вести та сторона, которая больше всех кричала про перемирие и мир, и как она на все это отреагирует тогда, когда есть конкретное предложение к работе", - сказала она на брифинге для СМИ.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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МИД: Россия оценит реакцию представителей Украины на конкретику в Стамбуле
Захарова: Россия оценит реакцию представителей Украины на конкретику в Стамбуле