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МИД: Россия оценит реакцию представителей Украины на конкретику в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/zakharova-2017085222.html
МИД: Россия оценит реакцию представителей Украины на конкретику в Стамбуле
МИД: Россия оценит реакцию представителей Украины на конкретику в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025
МИД: Россия оценит реакцию представителей Украины на конкретику в Стамбуле
Российская сторона посмотрит, как представители Киева, больше всех кричавшего о мире и перемирии, отреагируют на конкретное предложение к работе на переговорах... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:55:00+03:00
2025-05-15T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
мария захарова
стамбул
россия
киев
в мире
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская сторона посмотрит, как представители Киева, больше всех кричавшего о мире и перемирии, отреагируют на конкретное предложение к работе на переговорах в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Готовы к работе, а дальше мы будем смотреть за тем, как будет себя вести та сторона, которая больше всех кричала про перемирие и мир, и как она на все это отреагирует тогда, когда есть конкретное предложение к работе", - сказала она на брифинге для СМИ.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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мария захарова, стамбул, россия, киев, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Стамбул, Россия, Киев, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
МИД: Россия оценит реакцию представителей Украины на конкретику в Стамбуле

Захарова: Россия оценит реакцию представителей Украины на конкретику в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЖурналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Журналисты у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская сторона посмотрит, как представители Киева, больше всех кричавшего о мире и перемирии, отреагируют на конкретное предложение к работе на переговорах в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Готовы к работе, а дальше мы будем смотреть за тем, как будет себя вести та сторона, которая больше всех кричала про перемирие и мир, и как она на все это отреагирует тогда, когда есть конкретное предложение к работе", - сказала она на брифинге для СМИ.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМария ЗахароваСтамбулРоссияКиевВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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