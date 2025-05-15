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МИД: Россия оценит реакцию представителей Украины на конкретику в Стамбуле

МИД: Россия оценит реакцию представителей Украины на конкретику в Стамбуле - РИА Новости, 15.05.2025

МИД: Россия оценит реакцию представителей Украины на конкретику в Стамбуле

Российская сторона посмотрит, как представители Киева, больше всех кричавшего о мире и перемирии, отреагируют на конкретное предложение к работе на переговорах... РИА Новости, 15.05.2025

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2025-05-15T12:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

мария захарова

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в мире

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российская сторона посмотрит, как представители Киева, больше всех кричавшего о мире и перемирии, отреагируют на конкретное предложение к работе на переговорах в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Готовы к работе, а дальше мы будем смотреть за тем, как будет себя вести та сторона, которая больше всех кричала про перемирие и мир, и как она на все это отреагирует тогда, когда есть конкретное предложение к работе", - сказала она на брифинге для СМИ.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html

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мария захарова, стамбул, россия, киев, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025