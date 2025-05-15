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Захарова высказалась о заморозке отношений с Польшей - РИА Новости, 15.05.2025
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12:38 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/zakharova-2017080219.html
Захарова высказалась о заморозке отношений с Польшей
Захарова высказалась о заморозке отношений с Польшей - РИА Новости, 15.05.2025
Захарова высказалась о заморозке отношений с Польшей
Уровень дипломатических отношений России и Польши настолько низкий, что замораживать, по сути, уже нечего, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:38:00+03:00
2025-05-15T12:38:00+03:00
мария захарова
россия
польша
варшава
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уровень дипломатических отношений России и Польши настолько низкий, что замораживать, по сути, уже нечего, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Стараниями Варшавы наши двусторонние отношения находятся на таком низком уровне, что по сути уже нечего замораживать. Можно, конечно, как это делает режим в Польше, вредить собственным же гражданам, вот они уже до этого докатились, но я хотела бы отметить, в инициативном порядке никаких шагов, способствующих вот такому положению дел, российская сторона никогда не предпринимала", - сказала она в ходе брифинга. Она добавила, что Россия всегда адекватно реагирует на любые недружественные действия, в том числе и польских властей. "Что касается перспектив снижения градуса русофобии (в Польше - ред.), это, наверное, вопрос не к нам, а к ним (польским властям - ред.), пока мы очевидно подобных тенденций не наблюдаем, и отсутствие подобных тенденций подтверждает стремление польских властей любые свои собственные проблемы бесконечно объяснять происками Москвы", - заключила Захарова. -0-
https://ria.ru/20250513/otvet-2016625435.html
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мария захарова, россия, польша, варшава, в мире
Мария Захарова, Россия, Польша, Варшава, В мире
Захарова высказалась о заморозке отношений с Польшей

Захарова: уровень диалога РФ и Польши настолько низкий, что замораживать нечего

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уровень дипломатических отношений России и Польши настолько низкий, что замораживать, по сути, уже нечего, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Стараниями Варшавы наши двусторонние отношения находятся на таком низком уровне, что по сути уже нечего замораживать. Можно, конечно, как это делает режим в Польше, вредить собственным же гражданам, вот они уже до этого докатились, но я хотела бы отметить, в инициативном порядке никаких шагов, способствующих вот такому положению дел, российская сторона никогда не предпринимала", - сказала она в ходе брифинга.
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МИД России рассказал об ответе Польше на закрытие генконсульства
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Она добавила, что Россия всегда адекватно реагирует на любые недружественные действия, в том числе и польских властей.
"Что касается перспектив снижения градуса русофобии (в Польше - ред.), это, наверное, вопрос не к нам, а к ним (польским властям - ред.), пока мы очевидно подобных тенденций не наблюдаем, и отсутствие подобных тенденций подтверждает стремление польских властей любые свои собственные проблемы бесконечно объяснять происками Москвы", - заключила Захарова. -0-
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13 мая, 00:17
 
Мария ЗахароваРоссияПольшаВаршаваВ мире
 
 
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