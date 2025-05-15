https://ria.ru/20250515/zaharova-2017180870.html

Захарова прокомментировала идею США возобновить работу Совета Россия — НАТО

Захарова прокомментировала идею США возобновить работу Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 15.05.2025

Захарова прокомментировала идею США возобновить работу Совета Россия — НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что не сталкивалась с какой-либо информацией о предложении возобновить работу совета РФ-НАТО,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:59:00+03:00

2025-05-15T17:59:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что не сталкивалась с какой-либо информацией о предложении возобновить работу совета РФ-НАТО, которое США якобы внесли в проект сделки по украинскому урегулированию. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что США дополнили свое предложение по урегулированию конфликта на Украине идеей возобновить работу совета Россия-НАТО. "Надо понять, о чём идёт речь сначала. Я не видела никаких официальных заявлений, никаких конкретных предложений", - сказала Захарова журналистам на полях мероприятия в Госдуме, комментируя публикацию агентства. Совет фактически прекратил свою работу в 2022 году.

https://ria.ru/20250515/zaharova-2017173057.html

https://ria.ru/20250515/zaharova-2017171356.html

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в мире, россия, сша, украина, мария захарова, нато, госдума рф