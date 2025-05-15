Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала идею США возобновить работу Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/zaharova-2017180870.html
Захарова прокомментировала идею США возобновить работу Совета Россия — НАТО
Захарова прокомментировала идею США возобновить работу Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 15.05.2025
Захарова прокомментировала идею США возобновить работу Совета Россия — НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что не сталкивалась с какой-либо информацией о предложении возобновить работу совета РФ-НАТО,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:59:00+03:00
2025-05-15T17:59:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
мария захарова
нато
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/43/1561704316_0:398:2932:2047_1920x0_80_0_0_0aa1b0e8bce5bbe538a7f942193a71bd.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что не сталкивалась с какой-либо информацией о предложении возобновить работу совета РФ-НАТО, которое США якобы внесли в проект сделки по украинскому урегулированию. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что США дополнили свое предложение по урегулированию конфликта на Украине идеей возобновить работу совета Россия-НАТО. "Надо понять, о чём идёт речь сначала. Я не видела никаких официальных заявлений, никаких конкретных предложений", - сказала Захарова журналистам на полях мероприятия в Госдуме, комментируя публикацию агентства. Совет фактически прекратил свою работу в 2022 году.
https://ria.ru/20250515/zaharova-2017173057.html
https://ria.ru/20250515/zaharova-2017171356.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/43/1561704316_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_472ede525697db693fe383a533df5e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, мария захарова, нато, госдума рф
В мире, Россия, США, Украина, Мария Захарова, НАТО, Госдума РФ
Захарова прокомментировала идею США возобновить работу Совета Россия — НАТО

Захарова сообщила, что не видела предложения США по работе Совета Россия — НАТО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что не сталкивалась с какой-либо информацией о предложении возобновить работу совета РФ-НАТО, которое США якобы внесли в проект сделки по украинскому урегулированию.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что США дополнили свое предложение по урегулированию конфликта на Украине идеей возобновить работу совета Россия-НАТО.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Захарова высказалась о темах переговоров в Стамбуле
Вчера, 17:38
"Надо понять, о чём идёт речь сначала. Я не видела никаких официальных заявлений, никаких конкретных предложений", - сказала Захарова журналистам на полях мероприятия в Госдуме, комментируя публикацию агентства.
Совет фактически прекратил свою работу в 2022 году.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Захарова призвала Запад посадить Киев за стол переговоров
Вчера, 17:32
 
В миреРоссияСШАУкраинаМария ЗахароваНАТОГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала