"Партия войны". Захарова высказалась о коалиции желающих
Захарова назвала коалицию желающих объединением лидеров европейской партии войны
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Так называемая коалиция желающих - это объединение лидеров европейской партии войны, заинтересованных в эскалации украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В субботу, 10 мая, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу так называемой коалиции желающих.
"Видели все эту сходку в Киеве 10 мая лидеров европейской партии войны. Президента Франции, канцлера Германии, премьер-министров Британии, Польши. Все было обставлено как презентация костяка так называемой коалиции желающих. Они, правда, забыли добавить в свое название слово "война". Это коалиция желающих войны", - сказала она в ходе брифинга.
Как подчеркнула Захарова, представители "коалиции желающих" только на словах выражают солидарность с Владимиром Зеленским, а на деле прорабатывают планы эскалации, включая интервенцию на Украину.
"Чем они нам там пригрозили? Ужесточением санкций? Они, по-моему, забыли, что для России язык ультиматумов неприемлем. Помнится, нам 80 лет назад тоже в ультимативной форме что-то там приказывали. Сейчас мы очень мощно отметили победу над теми, кто пытался с нами разговаривать с позиции силы", - добавила она.