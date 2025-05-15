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"Партия войны". Захарова высказалась о коалиции желающих - РИА Новости, 15.05.2025
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11:20 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/zaharova-2017062452.html
"Партия войны". Захарова высказалась о коалиции желающих
"Партия войны". Захарова высказалась о коалиции желающих - РИА Новости, 15.05.2025
"Партия войны". Захарова высказалась о коалиции желающих
Так называемая коалиция желающих - это объединение лидеров европейской партии войны, заинтересованных в эскалации украинского конфликта, заявила официальный... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T11:20:00+03:00
2025-05-15T11:20:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Так называемая коалиция желающих - это объединение лидеров европейской партии войны, заинтересованных в эскалации украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В субботу, 10 мая, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу так называемой коалиции желающих. "Видели все эту сходку в Киеве 10 мая лидеров европейской партии войны. Президента Франции, канцлера Германии, премьер-министров Британии, Польши. Все было обставлено как презентация костяка так называемой коалиции желающих. Они, правда, забыли добавить в свое название слово "война". Это коалиция желающих войны", - сказала она в ходе брифинга. Как подчеркнула Захарова, представители "коалиции желающих" только на словах выражают солидарность с Владимиром Зеленским, а на деле прорабатывают планы эскалации, включая интервенцию на Украину. "Чем они нам там пригрозили? Ужесточением санкций? Они, по-моему, забыли, что для России язык ультиматумов неприемлем. Помнится, нам 80 лет назад тоже в ультимативной форме что-то там приказывали. Сейчас мы очень мощно отметили победу над теми, кто пытался с нами разговаривать с позиции силы", - добавила она.
https://ria.ru/20250511/tramp--2016347512.html
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в мире, россия, франция, германия, мария захарова, эммануэль макрон, фридрих мерц
В мире, Россия, Франция, Германия, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц
"Партия войны". Захарова высказалась о коалиции желающих

Захарова назвала коалицию желающих объединением лидеров европейской партии войны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Так называемая коалиция желающих - это объединение лидеров европейской партии войны, заинтересованных в эскалации украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В субботу, 10 мая, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу так называемой коалиции желающих.
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Politico: Трамп согласился поддержать план коалиции желающих
11 мая, 14:58
"Видели все эту сходку в Киеве 10 мая лидеров европейской партии войны. Президента Франции, канцлера Германии, премьер-министров Британии, Польши. Все было обставлено как презентация костяка так называемой коалиции желающих. Они, правда, забыли добавить в свое название слово "война". Это коалиция желающих войны", - сказала она в ходе брифинга.
Как подчеркнула Захарова, представители "коалиции желающих" только на словах выражают солидарность с Владимиром Зеленским, а на деле прорабатывают планы эскалации, включая интервенцию на Украину.
"Чем они нам там пригрозили? Ужесточением санкций? Они, по-моему, забыли, что для России язык ультиматумов неприемлем. Помнится, нам 80 лет назад тоже в ультимативной форме что-то там приказывали. Сейчас мы очень мощно отметили победу над теми, кто пытался с нами разговаривать с позиции силы", - добавила она.
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