https://ria.ru/20250515/zaharova-2017062452.html

"Партия войны". Захарова высказалась о коалиции желающих

"Партия войны". Захарова высказалась о коалиции желающих - РИА Новости, 15.05.2025

"Партия войны". Захарова высказалась о коалиции желающих

Так называемая коалиция желающих - это объединение лидеров европейской партии войны, заинтересованных в эскалации украинского конфликта, заявила официальный... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T11:20:00+03:00

2025-05-15T11:20:00+03:00

2025-05-15T11:20:00+03:00

в мире

россия

франция

германия

мария захарова

эммануэль макрон

фридрих мерц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40840/33/408403302_0:203:2922:1847_1920x0_80_0_0_1c357964d079c4f07f63211cea31e333.jpg

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Так называемая коалиция желающих - это объединение лидеров европейской партии войны, заинтересованных в эскалации украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В субботу, 10 мая, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу так называемой коалиции желающих. "Видели все эту сходку в Киеве 10 мая лидеров европейской партии войны. Президента Франции, канцлера Германии, премьер-министров Британии, Польши. Все было обставлено как презентация костяка так называемой коалиции желающих. Они, правда, забыли добавить в свое название слово "война". Это коалиция желающих войны", - сказала она в ходе брифинга. Как подчеркнула Захарова, представители "коалиции желающих" только на словах выражают солидарность с Владимиром Зеленским, а на деле прорабатывают планы эскалации, включая интервенцию на Украину. "Чем они нам там пригрозили? Ужесточением санкций? Они, по-моему, забыли, что для России язык ультиматумов неприемлем. Помнится, нам 80 лет назад тоже в ультимативной форме что-то там приказывали. Сейчас мы очень мощно отметили победу над теми, кто пытался с нами разговаривать с позиции силы", - добавила она.

https://ria.ru/20250511/tramp--2016347512.html

https://ria.ru/20250511/koalitsiya-2016292918.html

россия

франция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, германия, мария захарова, эммануэль макрон, фридрих мерц