https://ria.ru/20250515/zaderzhanie-2017203297.html

В Самарской области главврача скорой задержали за взятку

В Самарской области главврача скорой задержали за взятку - РИА Новости, 15.05.2025

В Самарской области главврача скорой задержали за взятку

Главного врача Самарской областной станции скорой помощи задержали в Новокуйбышевске по подозрению в получении взятки на 100 тысяч рублей, сообщается на сайте... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T19:44:00+03:00

2025-05-15T19:44:00+03:00

2025-05-15T19:44:00+03:00

происшествия

россия

новокуйбышевск

самарская область

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САМАРА, 15 мая - РИА Новости. Главного врача Самарской областной станции скорой помощи задержали в Новокуйбышевске по подозрению в получении взятки на 100 тысяч рублей, сообщается на сайте регионального СУСК России. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что задержанный - Раймонд Чернуха. На сайте областного минздрава указано, что он возглавил Самарскую областную станцию скорой помощи в июле 2024 года. В региональном СУСК России сообщили, что главный врач Самарской областной станции скорой помощи стал фигурантом уголовного дела о получении взятки, сопряженном с вымогательством (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ). "По версии следствия, в 2022 году медицинский сотрудник по требованию подозреваемого передала ему взятку в размере 100 тысяч рублей за оказание помощи в трудоустройстве на должность фельдшера скорой медицинской помощи", - сообщили в СУСК России по региону. Подозреваемого задержали в Новокуйбышевске, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, выполняются необходимые следственные действия для сбора доказательств и установления всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240921/zaderzhanie-1973983530.html

россия

новокуйбышевск

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, новокуйбышевск, самарская область