В Самарской области главврача скорой задержали за взятку
Главврача Самарской станции скорой помощи задержали по делу о взяточничестве
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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САМАРА, 15 мая - РИА Новости. Главного врача Самарской областной станции скорой помощи задержали в Новокуйбышевске по подозрению в получении взятки на 100 тысяч рублей, сообщается на сайте регионального СУСК России.
В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что задержанный - Раймонд Чернуха. На сайте областного минздрава указано, что он возглавил Самарскую областную станцию скорой помощи в июле 2024 года.
В региональном СУСК России сообщили, что главный врач Самарской областной станции скорой помощи стал фигурантом уголовного дела о получении взятки, сопряженном с вымогательством (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ).
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"По версии следствия, в 2022 году медицинский сотрудник по требованию подозреваемого передала ему взятку в размере 100 тысяч рублей за оказание помощи в трудоустройстве на должность фельдшера скорой медицинской помощи", - сообщили в СУСК России по региону.
Подозреваемого задержали в Новокуйбышевске, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, выполняются необходимые следственные действия для сбора доказательств и установления всех обстоятельств произошедшего.
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