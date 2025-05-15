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В Москве задержали сотрудников Individuum по делу о пропаганде ЛГБТ* - РИА Новости, 15.05.2025
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15:20 15.05.2025 (обновлено: 17:16 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/zaderzhanie-2017124295.html
В Москве задержали сотрудников Individuum по делу о пропаганде ЛГБТ*
В Москве задержали сотрудников Individuum по делу о пропаганде ЛГБТ* - РИА Новости, 15.05.2025
В Москве задержали сотрудников Individuum по делу о пропаганде ЛГБТ*
В Москве задержали троих сотрудников компании Individuum по делу об издании и продаже книг, пропагандирующих ЛГБТ*-движение, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 15.05.2025
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Москве задержали троих сотрудников компании Individuum по делу об издании и продаже книг, пропагандирующих ЛГБТ*-движение, сообщили журналистам в пресс-службе СК."Они продали неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, более тысячи экземпляров книг. Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение", —сказали в ведомстве.Отмечается, что уголовное дело расследуется по статье об "организации деятельности экстремистской организации".По версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года трое фигурантов из числа сотрудников издательства "Индивидуум принт" из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*, признанного экстремистской организацией на территории России.В ведомстве добавили, что в четверг следователи столичного СК намерены ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.Кроме того, в пресс-службе добавили, что московские следователи в ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъяли более тысячи экземпляров запрещенной литературы.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250514/eksmo-2016985958.html
https://ria.ru/20250410/moskva-2010461145.html
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москва, россия, эксмо, общество, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Эксмо, Общество, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали сотрудников Individuum по делу о пропаганде ЛГБТ*

В Москве задержали троих работников Individuum по делу о пропаганде ЛГБТ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Москве задержали троих сотрудников компании Individuum по делу об издании и продаже книг, пропагандирующих ЛГБТ*-движение, сообщили журналистам в пресс-службе СК.
"Они продали неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, более тысячи экземпляров книг. Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение", —сказали в ведомстве.
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Отмечается, что уголовное дело расследуется по статье об "организации деятельности экстремистской организации".
По версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года трое фигурантов из числа сотрудников издательства "Индивидуум принт" из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*, признанного экстремистской организацией на территории России.
В ведомстве добавили, что в четверг следователи столичного СК намерены ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что московские следователи в ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъяли более тысячи экземпляров запрещенной литературы.
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* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
 
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