https://ria.ru/20250515/zaderzhanie-2017124295.html

В Москве задержали сотрудников Individuum по делу о пропаганде ЛГБТ*

В Москве задержали сотрудников Individuum по делу о пропаганде ЛГБТ* - РИА Новости, 15.05.2025

В Москве задержали сотрудников Individuum по делу о пропаганде ЛГБТ*

В Москве задержали троих сотрудников компании Individuum по делу об издании и продаже книг, пропагандирующих ЛГБТ*-движение, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:20:00+03:00

2025-05-15T15:20:00+03:00

2025-05-15T17:16:00+03:00

москва

россия

эксмо

общество

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Москве задержали троих сотрудников компании Individuum по делу об издании и продаже книг, пропагандирующих ЛГБТ*-движение, сообщили журналистам в пресс-службе СК."Они продали неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, более тысячи экземпляров книг. Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение", —сказали в ведомстве.Отмечается, что уголовное дело расследуется по статье об "организации деятельности экстремистской организации".По версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года трое фигурантов из числа сотрудников издательства "Индивидуум принт" из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*, признанного экстремистской организацией на территории России.В ведомстве добавили, что в четверг следователи столичного СК намерены ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.Кроме того, в пресс-службе добавили, что московские следователи в ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъяли более тысячи экземпляров запрещенной литературы.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250514/eksmo-2016985958.html

https://ria.ru/20250410/moskva-2010461145.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, эксмо, общество, следственный комитет россии (ск рф)