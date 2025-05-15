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Жителя Самары, пытавшегося открыть дверь во время полета, задержали - РИА Новости, 15.05.2025
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12:46 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/zaderzhanie-2017082291.html
Жителя Самары, пытавшегося открыть дверь во время полета, задержали
Жителя Самары, пытавшегося открыть дверь во время полета, задержали - РИА Новости, 15.05.2025
Жителя Самары, пытавшегося открыть дверь во время полета, задержали
Полиция задержала в Петропавловске-Камчатском 35-летнего самарца, который агрессивно вёл себя в самолете и пытался открыть дверь авилайнера во время полёта,... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:46:00+03:00
2025-05-15T12:46:00+03:00
петропавловск-камчатский
самара
москва
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Петропавловске-Камчатском 35-летнего самарца, который агрессивно вёл себя в самолете и пытался открыть дверь авилайнера во время полёта, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Петропавловске-Камчатском мои коллеги из транспортной полиции сняли с рейса пассажира, пытавшегося во время полета открыть дверь авиалайнера", - написала Волк в Telegram-канале. В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение, что на борту самолёта, прибывающего из аэропорта "Шереметьево" (Москва) в аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово), находится пассажир, который ведет себя неадекватно, наряд транспортной полиции незамедлительно прибыл. "Установлено, что 35-летний житель города Самары, находясь в авиалайнере, вел себя агрессивно и во время полета пытался открыть дверь. На требование экипажа он не реагировал, в связи с чем был обездвижен персоналом воздушного судна, а после приземления самолета передан полицейским", - уточнила Волк. В настоящее время в отношении гражданина проводится проверка, заключили полицейские.
https://ria.ru/20250127/kamchatka-1995648709.html
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петропавловск-камчатский, самара, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), шереметьево (аэропорт), общество
Петропавловск-Камчатский, Самара, Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Шереметьево (аэропорт), Общество
Жителя Самары, пытавшегося открыть дверь во время полета, задержали

Жителя Самары, пытавшегося открыть дверь самолета во время полета, задержали

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Петропавловске-Камчатском 35-летнего самарца, который агрессивно вёл себя в самолете и пытался открыть дверь авилайнера во время полёта, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Петропавловске-Камчатском мои коллеги из транспортной полиции сняли с рейса пассажира, пытавшегося во время полета открыть дверь авиалайнера", - написала Волк в Telegram-канале.
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В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение, что на борту самолёта, прибывающего из аэропорта "Шереметьево" (Москва) в аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово), находится пассажир, который ведет себя неадекватно, наряд транспортной полиции незамедлительно прибыл.
"Установлено, что 35-летний житель города Самары, находясь в авиалайнере, вел себя агрессивно и во время полета пытался открыть дверь. На требование экипажа он не реагировал, в связи с чем был обездвижен персоналом воздушного судна, а после приземления самолета передан полицейским", - уточнила Волк.
В настоящее время в отношении гражданина проводится проверка, заключили полицейские.
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Петропавловск-КамчатскийСамараМоскваИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Шереметьево (аэропорт)Общество
 
 
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