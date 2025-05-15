https://ria.ru/20250515/zaderzhanie-2017082291.html

Жителя Самары, пытавшегося открыть дверь во время полета, задержали

Жителя Самары, пытавшегося открыть дверь во время полета, задержали - РИА Новости, 15.05.2025

Жителя Самары, пытавшегося открыть дверь во время полета, задержали

Полиция задержала в Петропавловске-Камчатском 35-летнего самарца, который агрессивно вёл себя в самолете и пытался открыть дверь авилайнера во время полёта,... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:46:00+03:00

2025-05-15T12:46:00+03:00

2025-05-15T12:46:00+03:00

петропавловск-камчатский

самара

москва

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Петропавловске-Камчатском 35-летнего самарца, который агрессивно вёл себя в самолете и пытался открыть дверь авилайнера во время полёта, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Петропавловске-Камчатском мои коллеги из транспортной полиции сняли с рейса пассажира, пытавшегося во время полета открыть дверь авиалайнера", - написала Волк в Telegram-канале. В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение, что на борту самолёта, прибывающего из аэропорта "Шереметьево" (Москва) в аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово), находится пассажир, который ведет себя неадекватно, наряд транспортной полиции незамедлительно прибыл. "Установлено, что 35-летний житель города Самары, находясь в авиалайнере, вел себя агрессивно и во время полета пытался открыть дверь. На требование экипажа он не реагировал, в связи с чем был обездвижен персоналом воздушного судна, а после приземления самолета передан полицейским", - уточнила Волк. В настоящее время в отношении гражданина проводится проверка, заключили полицейские.

https://ria.ru/20250127/kamchatka-1995648709.html

https://ria.ru/20250507/pulkovo-2015483931.html

петропавловск-камчатский

самара

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петропавловск-камчатский, самара, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), шереметьево (аэропорт), общество