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В пяти районах Забайкалья локализовали десять лесных пожаров
В пяти районах Забайкалья локализовали десять лесных пожаров - РИА Новости, 15.05.2025
В пяти районах Забайкалья локализовали десять лесных пожаров
Десять лесных пожаров на площади 122 тысячи гектаров локализовали за сутки в пяти районах Забайкальского края, сообщил РИА Новости в четверг представитель... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T07:56:00+03:00
2025-05-15T07:56:00+03:00
2025-05-15T07:56:00+03:00
происшествия
забайкальский край
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природные пожары в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая - РИА Новости. Десять лесных пожаров на площади 122 тысячи гектаров локализовали за сутки в пяти районах Забайкальского края, сообщил РИА Новости в четверг представитель минприроды региона. В среду в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что общая площадь действующих на территории Забайкальского края 49 лесных пожаров превысила 629 тысяч гектаров. МЧС России сообщало, что усилило авиагруппировку для стабилизации лесопожарной обстановки в Забайкальском крае. На дежурство заступил самолет Бе-200ЧС из Хабаровского авиационно-спасательного центра. "Локализованы 10 пожаров на площади 122 тысячи гектаров в Шилкинском, Читинском, Чернышевском, Тунгокоченском, Улетовском округах", - сообщил собеседник агентства. В тушении задействованы более 1,5 тысячи лесных пожарных и более 200 единиц техники. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250423/pozhar-2012924162.html
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происшествия, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Забайкальский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В пяти районах Забайкалья локализовали десять лесных пожаров
В Забайкалье локализовали десять лесных пожаров на площади 122 тысячи гектаров