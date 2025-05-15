https://ria.ru/20250515/vzyatka-2017097927.html

Экс-замглавы Военно-медицинской академии Минобороны осудили за взятку

Экс-замглавы Военно-медицинской академии Минобороны осудили за взятку - РИА Новости, 15.05.2025

Экс-замглавы Военно-медицинской академии Минобороны осудили за взятку

Головинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павла Вешкина по... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T13:57:00+03:00

2025-05-15T13:57:00+03:00

2025-05-15T14:09:00+03:00

россия

происшествия

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Головинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павла Вешкина по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в инстанции."Вешкину назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима, запрет занимать государственные и муниципальные должности на 5 лет. Кроме того, назначен штраф 34 миллиона 800 тысяч", - сказали в суде.Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Вешкину сперва вменили ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), теперь ему инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело связано с получением взяток от представителей ООО "СЛ Фарма", уточняется в документах.Как сообщал "Коммерсантъ", Вешкин, ряд других военных и гражданских сотрудников академии и предприниматели на фоне распространения штамма коронавируса омикрон обратились в Главное военно-медицинское управление Минобороны, предложив выделить средства на закупку оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и медикаментов. Средства были предоставлены и использованы, в том числе, для заключения контрактов с компаниями, подконтрольными или связанными с организаторами схемы, и по завышенной цене. За заключение шести контрактов на поставку оборудования и мединструмента в 2022 году Вешкин, по версии следствия, получил 34,8 миллиона рублей, уточнило издание.

https://ria.ru/20250514/vzyatka-2016954665.html

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россия, происшествия