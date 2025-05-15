https://ria.ru/20250515/vzryv-2017125540.html

В Ростове-на-Дону вынесли приговор участникам ИГ*, готовившим взрыв горсуда

В Ростове-на-Дону вынесли приговор участникам ИГ*, готовившим взрыв горсуда - РИА Новости, 15.05.2025

В Ростове-на-Дону вынесли приговор участникам ИГ*, готовившим взрыв горсуда

Южный окружной военный суд приговорил к 17 и 18 годам двух участников ИГ*, готовивших взрыв здания суда в Пятигорске, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T15:24:00+03:00

2025-05-15T15:24:00+03:00

2025-05-15T15:47:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 17 и 18 годам двух участников ИГ*, готовивших взрыв здания суда в Пятигорске, сообщил РИА Новости пресс-секретарь окружного суда.По его данным, в 2024 году Мухамаджон Тилоев и Дилшод Каландаров вступили в запрещенную международную террористическую организацию "Исламское государство"* и решили совершить теракт. Для этого они провели разведку, а руководитель организации выбрал объект теракта - здание Пятигорского городского суда Ставропольского края.После этого Тилоев и Каландаров приобрели компоненты для СВУ и перенесли их в арендованный контейнер. Совершить теракт они не успели, так как 25 января 2024 года их задержали правоохранители."В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок Тилоеву - 18 лет, Каландарову - 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, со штрафом в размере 600 тысяч рублей каждому", - сказал представитель суда.* Террористическая организация, запрещена в РФ

https://ria.ru/20250507/penza-2015705473.html

https://ria.ru/20250430/shoygu-2014435371.html

ростов-на-дону

пятигорск

ставропольский край

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происшествия, ростов-на-дону, пятигорск, ставропольский край, исламское государство*, россия