ВЦИОМ рассказал о тренде на снижение рождаемости в России
ВЦИОМ: переломный момент в области рождаемости в России наступит к 2036 году
Беременность. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Тренд на снижение рождаемости в России отмечается с 2015 года, он сохранится, а к 2036 году достигнет переломного момента, говорится в докладе аналитического центра ВЦИОМ о демографии.
Согласно данным доклада, опубликованного на сайте ВЦИОМ, 2036 год будет переломным для глобальной рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости будет почти на уровне воспроизводства.
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"В России тренд на снижение рождаемости отмечается с 2015 года. И сейчас она находится на рекордно низком уровне за последние 10 лет", - говорится в докладе.
Среди основных причин снижения рождаемости - снижение численности женщин репродуктивного возраста и ухудшение репродуктивного здоровья граждан: как женщин, так и мужчин.
"Социальные психологи считают основными причинами снижения рождаемости изменение гендерных ролей, ценностей и ожиданий, разрушение мужской идентичности… Антропологи обращают внимание на снижение младенческой смертности и урбанизацию: рост выживаемости детей, высокая плотность населения и дефицит пространства для жизни включают инстинкты регуляции популяции - снижение рождаемости", - отмечается в тексте доклада.
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