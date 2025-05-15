https://ria.ru/20250515/vtsiomy-2017151307.html

ВЦИОМ рассказал о тренде на снижение рождаемости в России

ВЦИОМ рассказал о тренде на снижение рождаемости в России - РИА Новости, 15.05.2025

ВЦИОМ рассказал о тренде на снижение рождаемости в России

Тренд на снижение рождаемости в России отмечается с 2015 года, он сохранится, а к 2036 году достигнет переломного момента, говорится в докладе аналитического... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T16:35:00+03:00

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Тренд на снижение рождаемости в России отмечается с 2015 года, он сохранится, а к 2036 году достигнет переломного момента, говорится в докладе аналитического центра ВЦИОМ о демографии. Согласно данным доклада, опубликованного на сайте ВЦИОМ, 2036 год будет переломным для глобальной рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости будет почти на уровне воспроизводства. "В России тренд на снижение рождаемости отмечается с 2015 года. И сейчас она находится на рекордно низком уровне за последние 10 лет", - говорится в докладе. Среди основных причин снижения рождаемости - снижение численности женщин репродуктивного возраста и ухудшение репродуктивного здоровья граждан: как женщин, так и мужчин. "Социальные психологи считают основными причинами снижения рождаемости изменение гендерных ролей, ценностей и ожиданий, разрушение мужской идентичности… Антропологи обращают внимание на снижение младенческой смертности и урбанизацию: рост выживаемости детей, высокая плотность населения и дефицит пространства для жизни включают инстинкты регуляции популяции - снижение рождаемости", - отмечается в тексте доклада.

https://ria.ru/20250429/mask-2013971145.html

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