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В Шебекино при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель, сообщил Гладков
В Шебекино при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель, сообщил Гладков - РИА Новости, 15.05.2025
В Шебекино при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель, сообщил Гладков
Мужчина получил ранения в результате детонации сбитого украинского FPV-дрона в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:51:00+03:00
2025-05-15T17:51:00+03:00
2025-05-15T18:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате детонации сбитого украинского FPV-дрона в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В городе Шебекино от удара дрона ВСУ пострадал мирный житель. Мужчина получил ранения в результате детонации сбитого FPV-дрона. Бойцы самообороны доставили пострадавшего с осколочным ранением левого бедра в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в одном частном домовладении посечён забор, информация о других последствиях уточняется.
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель, сообщил Гладков
Гладков: при ударе FPV-дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина