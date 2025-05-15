https://ria.ru/20250515/vsu-2017177400.html

В Шебекино при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель, сообщил Гладков

В Шебекино при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель, сообщил Гладков - РИА Новости, 15.05.2025

В Шебекино при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель, сообщил Гладков

Мужчина получил ранения в результате детонации сбитого украинского FPV-дрона в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T17:51:00+03:00

2025-05-15T17:51:00+03:00

2025-05-15T18:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате детонации сбитого украинского FPV-дрона в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В городе Шебекино от удара дрона ВСУ пострадал мирный житель. Мужчина получил ранения в результате детонации сбитого FPV-дрона. Бойцы самообороны доставили пострадавшего с осколочным ранением левого бедра в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в одном частном домовладении посечён забор, информация о других последствиях уточняется.

https://ria.ru/20250515/mo-2017073773.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины