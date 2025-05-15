Рейтинг@Mail.ru
В Шебекино при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель, сообщил Гладков - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 15.05.2025 (обновлено: 18:07 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/vsu-2017177400.html
В Шебекино при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель, сообщил Гладков
В Шебекино при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель, сообщил Гладков - РИА Новости, 15.05.2025
В Шебекино при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель, сообщил Гладков
Мужчина получил ранения в результате детонации сбитого украинского FPV-дрона в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T17:51:00+03:00
2025-05-15T18:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате детонации сбитого украинского FPV-дрона в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В городе Шебекино от удара дрона ВСУ пострадал мирный житель. Мужчина получил ранения в результате детонации сбитого FPV-дрона. Бойцы самообороны доставили пострадавшего с осколочным ранением левого бедра в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в одном частном домовладении посечён забор, информация о других последствиях уточняется.
https://ria.ru/20250515/mo-2017073773.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино при ударе дрона ВСУ пострадал мирный житель, сообщил Гладков

Гладков: при ударе FPV-дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате детонации сбитого украинского FPV-дрона в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В городе Шебекино от удара дрона ВСУ пострадал мирный житель. Мужчина получил ранения в результате детонации сбитого FPV-дрона. Бойцы самообороны доставили пострадавшего с осколочным ранением левого бедра в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в одном частном домовладении посечён забор, информация о других последствиях уточняется.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действия группировки войск "Восток"
Вчера, 12:14
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала