https://ria.ru/20250515/vsu-2017118861.html

При украинском обстреле в Херсонской области пострадали четыре человека

При украинском обстреле в Херсонской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 15.05.2025

При украинском обстреле в Херсонской области пострадали четыре человека

Минно-взрывные травмы получили четыре человека в селе Чонгар Херсонской области из-за украинского обстрела, им оказывается медпомощь, сообщил Минздрав России. РИА Новости, 15.05.2025

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2025-05-15T15:04:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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россия

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владимир сальдо

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минно-взрывные травмы получили четыре человека в селе Чонгар Херсонской области из-за украинского обстрела, им оказывается медпомощь, сообщил Минздрав России. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ атаковали ряд населенных пунктов на юге региона, под удар попали амбулатория и элеватор. В Минздраве РФ уточнили, что новая амбулатория в Чонгаре полностью разрушена. Там медицинскую помощь получали 2 тысячи местных жителей. "Украинские националисты уничтожили врачебную амбулаторию в Херсонской области... В результате атаки на Чонгар минно-взрывные травмы получили четверо местных жителей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся оперативные вмешательства. Целенаправленные атаки на медицинские объекты и медиков давно стали нормой для киевского режима. Уверены, что все виновные будут призваны к ответу", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250515/khram-2017083904.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия