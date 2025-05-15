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При украинском обстреле в Херсонской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:04 15.05.2025 (обновлено: 15:33 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/vsu-2017118861.html
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали четыре человека
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 15.05.2025
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали четыре человека
Минно-взрывные травмы получили четыре человека в селе Чонгар Херсонской области из-за украинского обстрела, им оказывается медпомощь, сообщил Минздрав России. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T15:04:00+03:00
2025-05-15T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минно-взрывные травмы получили четыре человека в селе Чонгар Херсонской области из-за украинского обстрела, им оказывается медпомощь, сообщил Минздрав России. В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ атаковали ряд населенных пунктов на юге региона, под удар попали амбулатория и элеватор. В Минздраве РФ уточнили, что новая амбулатория в Чонгаре полностью разрушена. Там медицинскую помощь получали 2 тысячи местных жителей. "Украинские националисты уничтожили врачебную амбулаторию в Херсонской области... В результате атаки на Чонгар минно-взрывные травмы получили четверо местных жителей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся оперативные вмешательства. Целенаправленные атаки на медицинские объекты и медиков давно стали нормой для киевского режима. Уверены, что все виновные будут призваны к ответу", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле в Херсонской области пострадали четыре человека

Четыре человека в Чонгаре Херсонской области получили травмы из-за обстрела ВСУ

© Фото : Минздрав России/TelegramПоследствия обстрела ВСУ в Херсонской области. 15 мая 2025
Последствия обстрела ВСУ в Херсонской области. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Фото : Минздрав России/Telegram
Последствия обстрела ВСУ в Херсонской области. 15 мая 2025
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Минно-взрывные травмы получили четыре человека в селе Чонгар Херсонской области из-за украинского обстрела, им оказывается медпомощь, сообщил Минздрав России.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ атаковали ряд населенных пунктов на юге региона, под удар попали амбулатория и элеватор. В Минздраве РФ уточнили, что новая амбулатория в Чонгаре полностью разрушена. Там медицинскую помощь получали 2 тысячи местных жителей.
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"Украинские националисты уничтожили врачебную амбулаторию в Херсонской области... В результате атаки на Чонгар минно-взрывные травмы получили четверо местных жителей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводятся оперативные вмешательства. Целенаправленные атаки на медицинские объекты и медиков давно стали нормой для киевского режима. Уверены, что все виновные будут призваны к ответу", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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