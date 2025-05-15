https://ria.ru/20250515/vsu-2017112461.html
При украинских атаках в Горловке получили повреждения автомобили
При украинских атаках в Горловке получили повреждения автомобили - РИА Новости, 15.05.2025
При украинских атаках в Горловке получили повреждения автомобили
Инфраструктура предприятия и гражданские автомобили повреждены в результате атак украинских беспилотников в центре Горловки, сообщил в четверг мэр этого города... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:45:00+03:00
2025-05-15T14:45:00+03:00
2025-05-15T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
калининский район
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Инфраструктура предприятия и гражданские автомобили повреждены в результате атак украинских беспилотников в центре Горловки, сообщил в четверг мэр этого города Иван Приходько. "В результате атаки дрона украинских нацистов в Центрально-Городском районе Горловки повреждена инфраструктура одного из предприятий", - написал Приходько в своем Telegram-канале, добавив, что в этом же районе из-за удара дрона повреждены также гражданские автомобили. Ранее он сообщил, что в среду вечером семь беспилотников ВСУ атаковали предприятие в Калининском районе города, повредив инфраструктуру. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины украинские беспилотники с 9.30 до 13.05 мск трижды атаковали Центрально-Городской район города, сбросив по одному взрывоопасному предмету. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250515/khram-2017083904.html
горловка
донецкая народная республика
калининский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинских атаках в Горловке получили повреждения автомобили
При украинских атаках в Горловке получили повреждения гражданские автомобили