https://ria.ru/20250515/vsu-2017112461.html

При украинских атаках в Горловке получили повреждения автомобили

При украинских атаках в Горловке получили повреждения автомобили - РИА Новости, 15.05.2025

При украинских атаках в Горловке получили повреждения автомобили

Инфраструктура предприятия и гражданские автомобили повреждены в результате атак украинских беспилотников в центре Горловки, сообщил в четверг мэр этого города... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:45:00+03:00

2025-05-15T14:45:00+03:00

2025-05-15T14:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

калининский район

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Инфраструктура предприятия и гражданские автомобили повреждены в результате атак украинских беспилотников в центре Горловки, сообщил в четверг мэр этого города Иван Приходько. "В результате атаки дрона украинских нацистов в Центрально-Городском районе Горловки повреждена инфраструктура одного из предприятий", - написал Приходько в своем Telegram-канале, добавив, что в этом же районе из-за удара дрона повреждены также гражданские автомобили. Ранее он сообщил, что в среду вечером семь беспилотников ВСУ атаковали предприятие в Калининском районе города, повредив инфраструктуру. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины украинские беспилотники с 9.30 до 13.05 мск трижды атаковали Центрально-Городской район города, сбросив по одному взрывоопасному предмету. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250515/khram-2017083904.html

горловка

донецкая народная республика

калининский район

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горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия