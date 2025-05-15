https://ria.ru/20250515/vsu-2017110891.html

В Сумской области российские войска нанесли удар по складу БПЛА ВСУ

В Сумской области российские войска нанесли удар по складу БПЛА ВСУ - РИА Новости, 15.05.2025

В Сумской области российские войска нанесли удар по складу БПЛА ВСУ

Удар по складу с БПЛА для иностранных наемников нанесен в Сумской области, вероятно, в результате удара были поражены и сами наемники, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T14:42:00+03:00

2025-05-15T14:42:00+03:00

2025-05-15T14:42:00+03:00

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сумская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Удар по складу с БПЛА для иностранных наемников нанесен в Сумской области, вероятно, в результате удара были поражены и сами наемники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Накрыли склад с дорогими БПЛА (в Сумской области - ред.). ВСУ всполошились. Есть и ещё интересное: этими БПЛА пользовались иностранные наёмники - есть большая вероятность, что они тоже попали под удар", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250515/svo-2017089331.html

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в мире, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины