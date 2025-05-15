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В Сумской области российские войска нанесли удар по складу БПЛА ВСУ - РИА Новости, 15.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/vsu-2017110891.html
В Сумской области российские войска нанесли удар по складу БПЛА ВСУ
В Сумской области российские войска нанесли удар по складу БПЛА ВСУ - РИА Новости, 15.05.2025
В Сумской области российские войска нанесли удар по складу БПЛА ВСУ
Удар по складу с БПЛА для иностранных наемников нанесен в Сумской области, вероятно, в результате удара были поражены и сами наемники, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T14:42:00+03:00
2025-05-15T14:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Удар по складу с БПЛА для иностранных наемников нанесен в Сумской области, вероятно, в результате удара были поражены и сами наемники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Накрыли склад с дорогими БПЛА (в Сумской области - ред.). ВСУ всполошились. Есть и ещё интересное: этими БПЛА пользовались иностранные наёмники - есть большая вероятность, что они тоже попали под удар", - сообщил собеседник агентства.
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в мире, сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Сумской области российские войска нанесли удар по складу БПЛА ВСУ

Лебедев: в Сумской области ВС РФ нанесли удар по складу БПЛА для наемников ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артрасчета РСЗО
Боевая работа артрасчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артрасчета РСЗО. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Удар по складу с БПЛА для иностранных наемников нанесен в Сумской области, вероятно, в результате удара были поражены и сами наемники, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Накрыли склад с дорогими БПЛА (в Сумской области - ред.). ВСУ всполошились. Есть и ещё интересное: этими БПЛА пользовались иностранные наёмники - есть большая вероятность, что они тоже попали под удар", - сообщил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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