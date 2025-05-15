https://ria.ru/20250515/vsu-2017075157.html

"Днепр" нанес поражение формированиям ВСУ в Херсонской области

"Днепр" нанес поражение формированиям ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 15.05.2025

"Днепр" нанес поражение формированиям ВСУ в Херсонской области

Группировка войск "Днепр" за прошедшие сутки нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожены до 75 военнослужащих и... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T12:17:00+03:00

2025-05-15T12:17:00+03:00

2025-05-15T12:19:00+03:00

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" за прошедшие сутки нанесла поражение формированиям бригад ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожены до 75 военнослужащих и станция радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности группировки, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Николаевка, Антоновка и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250515/torskoe-2017072138.html

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херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)