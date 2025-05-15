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ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне ответственности "Запада"
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне ответственности "Запада" - РИА Новости, 15.05.2025
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне ответственности "Запада"
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне ответственности "Запада", сообщило Миноблроны РФ. РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T12:08:00+03:00
2025-05-15T12:08:00+03:00
2025-05-15T12:17:00+03:00
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне ответственности "Запада", сообщило Миноблроны РФ."ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне ответственности "Запада"
МО РФ: ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне ответственности "Запада"