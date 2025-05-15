https://ria.ru/20250515/vsu-2017072433.html

ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне ответственности "Запада"

ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне ответственности "Запада" - РИА Новости, 15.05.2025

ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне ответственности "Запада"

ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне ответственности "Запада", сообщило Миноблроны РФ. РИА Новости, 15.05.2025

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне ответственности "Запада", сообщило Миноблроны РФ."ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250515/nelipa-2017026407.html

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