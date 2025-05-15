Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 15.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 15.05.2025
https://ria.ru/20250515/vsu-2017048918.html
При украинском обстреле в ДНР пострадала мирная жительница
При украинском обстреле в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 15.05.2025
При украинском обстреле в ДНР пострадала мирная жительница
Мирная жительница ранена после обстрела со стороны украинских боевиков в городе Дзержинске городского округа Горловка в ДНР, сообщает в четверг мэр Иван... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T10:31:00+03:00
2025-05-15T10:31:00+03:00
донецкая народная республика
горловка
дзержинск (донецкая область)
иван приходько
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Мирная жительница ранена после обстрела со стороны украинских боевиков в городе Дзержинске городского округа Горловка в ДНР, сообщает в четверг мэр Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. По словам мэра, также ударами украинских боевиков в Калининском районе Горловки поврежден теплоснабжающий объект. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что рано утром с 6.15 до 7.55 мск украинские войска многократно обстреляли Горловку, выпустив 23 снаряда калибром 155 миллиметров. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — бывший мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились в 2014 году. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250515/bpl-2017032035.html
донецкая народная республика
горловка
дзержинск (донецкая область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, горловка, дзержинск (донецкая область), иван приходько, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Донецкая Народная Республика, Горловка, Дзержинск (Донецкая область), Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
При украинском обстреле в ДНР пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в Дзержинске в ДНР из-за атаки ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Мирная жительница ранена после обстрела со стороны украинских боевиков в городе Дзержинске городского округа Горловка в ДНР, сообщает в четверг мэр Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По словам мэра, также ударами украинских боевиков в Калининском районе Горловки поврежден теплоснабжающий объект.
В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что рано утром с 6.15 до 7.55 мск украинские войска многократно обстреляли Горловку, выпустив 23 снаряда калибром 155 миллиметров.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — бывший мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились в 2014 году. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В ЛНР при атаке БПЛА ВСУ пострадали детсад и почта
Вчера, 09:06
 
Донецкая Народная РеспубликаГорловкаДзержинск (Донецкая область)Иван ПриходькоВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала