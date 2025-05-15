https://ria.ru/20250515/vsu-2017048918.html

При украинском обстреле в ДНР пострадала мирная жительница

При украинском обстреле в ДНР пострадала мирная жительница - РИА Новости, 15.05.2025

При украинском обстреле в ДНР пострадала мирная жительница

Мирная жительница ранена после обстрела со стороны украинских боевиков в городе Дзержинске городского округа Горловка в ДНР, сообщает в четверг мэр Иван... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T10:31:00+03:00

2025-05-15T10:31:00+03:00

2025-05-15T10:31:00+03:00

донецкая народная республика

горловка

дзержинск (донецкая область)

иван приходько

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg

ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Мирная жительница ранена после обстрела со стороны украинских боевиков в городе Дзержинске городского округа Горловка в ДНР, сообщает в четверг мэр Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале. По словам мэра, также ударами украинских боевиков в Калининском районе Горловки поврежден теплоснабжающий объект. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что рано утром с 6.15 до 7.55 мск украинские войска многократно обстреляли Горловку, выпустив 23 снаряда калибром 155 миллиметров. Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) — бывший мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились в 2014 году. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250515/bpl-2017032035.html

донецкая народная республика

горловка

дзержинск (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, горловка, дзержинск (донецкая область), иван приходько, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)