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ВСУ атаковали предприятие в Горловке, повредив инфраструктуру - РИА Новости, 15.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:54 15.05.2025 (обновлено: 08:55 15.05.2025)
https://ria.ru/20250515/vsu-2017029845.html
ВСУ атаковали предприятие в Горловке, повредив инфраструктуру
ВСУ атаковали предприятие в Горловке, повредив инфраструктуру - РИА Новости, 15.05.2025
ВСУ атаковали предприятие в Горловке, повредив инфраструктуру
Семь беспилотников ВСУ в среду вечером атаковали предприятие в Горловке, повредив инфраструктуру, также FPV-дрон нанес удар по вышке сотовой связи в центре... РИА Новости, 15.05.2025
2025-05-15T08:54:00+03:00
2025-05-15T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
калининский район
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Семь беспилотников ВСУ в среду вечером атаковали предприятие в Горловке, повредив инфраструктуру, также FPV-дрон нанес удар по вышке сотовой связи в центре города, сообщил в четверг мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Беспилотными летательными аппаратами ВФУ в количестве 7 единиц вчера вечером была повреждена инфраструктура предприятия в Калининском районе Горловки", - написал Приходько. Он также сообщил, что FPV-дрон украинских войск нанес удар по вышке сотовой связи в Центрально-Городском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250515/vsu-2017026186.html
горловка
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в мире, горловка, калининский район, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Калининский район, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ атаковали предприятие в Горловке, повредив инфраструктуру

Мэр Приходько: семь беспилотников ВСУ атаковали предприятие в Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия ночного обстрела Горловки
Последствия ночного обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия ночного обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Семь беспилотников ВСУ в среду вечером атаковали предприятие в Горловке, повредив инфраструктуру, также FPV-дрон нанес удар по вышке сотовой связи в центре города, сообщил в четверг мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"Беспилотными летательными аппаратами ВФУ в количестве 7 единиц вчера вечером была повреждена инфраструктура предприятия в Калининском районе Горловки", - написал Приходько. Он также сообщил, что FPV-дрон украинских войск нанес удар по вышке сотовой связи в Центрально-Городском районе Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия атак беспилотников на юге Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
При атаке ВСУ в Херсонской области пострадали два человека
Вчера, 08:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаКалининский районДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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