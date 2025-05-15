https://ria.ru/20250515/vsu-2017029845.html

ВСУ атаковали предприятие в Горловке, повредив инфраструктуру

ВСУ атаковали предприятие в Горловке, повредив инфраструктуру - РИА Новости, 15.05.2025

ВСУ атаковали предприятие в Горловке, повредив инфраструктуру

Семь беспилотников ВСУ в среду вечером атаковали предприятие в Горловке, повредив инфраструктуру, также FPV-дрон нанес удар по вышке сотовой связи в центре... РИА Новости, 15.05.2025

2025-05-15T08:54:00+03:00

2025-05-15T08:54:00+03:00

2025-05-15T08:55:00+03:00

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иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 мая – РИА Новости. Семь беспилотников ВСУ в среду вечером атаковали предприятие в Горловке, повредив инфраструктуру, также FPV-дрон нанес удар по вышке сотовой связи в центре города, сообщил в четверг мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Беспилотными летательными аппаратами ВФУ в количестве 7 единиц вчера вечером была повреждена инфраструктура предприятия в Калининском районе Горловки", - написал Приходько. Он также сообщил, что FPV-дрон украинских войск нанес удар по вышке сотовой связи в Центрально-Городском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250515/vsu-2017026186.html

горловка

калининский район

донецк

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в мире, горловка, калининский район, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол